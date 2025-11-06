Помощь Украине может оказаться под угрозой: Bloomberg выяснил, почему ЕС до сих пор не согласовал решение

Европейский Союз (ЕС) до сих пор не может согласовать надежный финансовый план для поддержки Украины, без которого МВФ (Международный валютный фонд) не может выделить новый пакет помощи. Пока решение не будет принято на уровне ЕС, ключевые 8 миллиардов долларов финансирования для Украины остаются заблокированными.

Об этом сообщает Bloomberg, со ссылкой на заявления еврокомиссара по экономике Валдиса Домбровскиса. По его словам, МВФ ожидает от ЕС не просто деклараций и политических заявлений, а четких и гарантированных обязательств по финансированию Украины в течение следующих лет.

Только так можно разблокировать новый пакет помощи МВФ на около 8 миллиардов долларов, рассчитанный на три года и ожидаемый в январе. На сегодня дефицит потребностей Украины составляет около 65 миллиардов долларов – это средства, которые нужны для функционирования экономики, социальных выплат, восстановления инфраструктуры и обеспечения армии.

В прошлом году МВФ одобрил для Украины программу помощи объемом 15,6 миллиарда долларов, но новые средства могут поступить только при наличии четкой и долгосрочной финансовой поддержки со стороны ЕС. "Нужно не просто подтверждение намерений, а конкретное решение. МВФ должен видеть надежный путь вперед и политическое согласие по финансированию", – подчеркнул Домбровскис.

Одним из ключевых вариантов, которые рассматривает Брюссель, является использование замороженных активов Центрального банка России, хранящихся в структуре Euroclear. Речь идет об около 140 миллиардах евро, которые могут стать основой так называемого репарационного кредита для Украины.

Суть предложения заключается в том, что Украина вернет эти средства только в случае, если Россия выплатит репарации после завершения войны. Фактически риски перекладываются на страну-агрессора. Впрочем, именно здесь возникают юридические трудности. Бельгия, на территории которой расположена Euroclear, требует дополнительных гарантий, чтобы в случае судебных исков ЕС или отдельные страны-члены не остались с долгами.

"Мы должны очень серьезно отнестись к юридическим рискам и найти механизм, который полностью защитит стороны", – отметил Домбровскис. Как запасной вариант, ЕС может привлекать средства на финансовых рынках и выдавать их Украине в виде возвратных кредитов. Но этот подход создает риск увеличения долговой нагрузки на государство, которое переживает войну и восстановление.

"Вопрос не только в том, откуда взять средства, но и на каких условиях они будут поступать Украине. Мы не можем создавать риски для долговой устойчивости страны", – предупредил еврокомиссар. Решение вопроса ожидается на саммите лидеров ЕС в Брюсселе в следующем месяце.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, МВФ может отказать Украине в предоставлении кредита на 8 миллиардов долларов, если ЕС не утвердит репарационный кредит в 140 миллиардов евро из российских активов. Решающее слово за Бельгией, чей отказ блокирует ключевую сделку и ставит под угрозу дальнейшую международную поддержку Украины.

