Подорожание евро, электроэнергии и связи: что ударило по кошелькам украинцев и как дальше будут меняться цены

Довольно активное ускорение инфляции в Украине, которое продолжилось в январе-феврале 2025 и достигло 13,4%, по данным Госстата, было ожидаемым, хотя и взволновало население. В то же время, были и нюансы. В ближайшем будущем ситуация вряд ли кардинально изменится, а пик роста цен в Украине может прийтись на конец весны.

Видео дня

OBOZ.UA опросил финансовых аналитиков и экономистов, объяснивших ценовую ситуацию, влияние на нее валютного курса и дали новые прогнозы на апрель.

Почему в магазинах все дорожает

"Годовая инфляция ожидаемо растет. Главным образом – из-за влияния худшего прошлогоднего урожая на цены продуктов питания, а также эффекта низкой прошлогодней базы сравнения, когда в те же месяцы инфляция была аномально низкой", – пояснил OBOZ.UA глава департамента корпоративного анализа группы ICU Александр Мартыненко.

А координатор направления "Местное экономическое развитие и управление проектами" в Украине, реализуемый VNG International, Виктор Шулик при этом отметил, что заявленный Нацбанком в годовом измерении ценовой индекс даже меньше его ожиданий. "Во-первых, уже определенное время наблюдаем сжатие свободной ликвидности (в том числе из-за Меморандума между банками об ограничении переводов). Во-вторых, на фоне высоких доходов отдельных категорий граждан, значительная часть людей, которые остаются в стране, все же не имеет излишка средств он в комментарии

Шулик также напомнил, что цены на коммунальные услуги остаются регулируемыми. Они существенно не пересматривались в начале года.

Несколько экспертов отметили важность такого момента, как находящиеся сейчас в негативной зоне ценовые ожидания. Люди предполагают удорожание нужных товаров, но не выжидают, и спешат с их приобретением, пока цены не выросли.

"Сам двузначный уровень инфляции не является чем-то особенным для Украины, но он негативно влияет на инфляционные ожидания украинцев: как мы видим по информации НБУ, инфляционные ожидания на следующие 12 месяцев выросли с 7,8% в ноябре до 11% в январе. Что в свою очередь заставляет Нацбанк более активно повышать". e Capital Александр Паращий и фактор низкого урожая в прошлом году добавил еще увеличение тарифов на электроэнергию и мобильную связь.

Как рост евро повлиял на цены

В то же время аналитики не стали переоценивать момент с укреплением курса гривня/доллар, который, казалось бы, должен был играть на удешевление определенных импортных товаров. "Можем говорить об "эффекте храповика" в контексте изменения цен. То есть, девальвация гривни почти сразу сказывается на ценовых ожиданиях, а вот обратные процессы почти не влияют. Думаю, что влияние курса на колебания цен было минимальным именно из-за структуры потребительской корзины: в его структуре доминируют товары и услуги национального производства", – считает Виктор Шулик.

При этом эксперты отметили увеличение для Украины важности укрепления гривни не только по отношению к доллару, но и к евро. "Сейчас происходит новая волна повышения стоимости импортных товаров. При том, что курс гривны к доллару с начала года был относительно стабильным, курс евро заметно растет. Европа является крупнейшим торговым партнером Украины и поэтому укрепление евро будет напрямую влиять на цены для многих категорий потребительских товаров. Официальный курс гривны по отношению к евро за последние 12 месяцев поднялся на 6,4% – с 42,3 до 45,0 грн/евро", – подчеркнул OBOZ.UA директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин.

А еще напомнил, что неделю назад курс европейской валюты вырос сразу на 1%. "Таким образом, у бизнеса формируются ожидания относительно дальнейшей девальвации гривни к доллару и евро, а это, в свою очередь, дает повод поднимать цены", – добавил Чурин.

Что будет с курсом и ценами дальше

Ожидания населения и бизнеса по валютному курсу имеют очень важное значение для розничных цен. Особенно в случае товаров длительного потребления, которые могут пролежать долго на складах и торговых полках. Продавцы на всякий случай закладывают в эти цены самые плохие ожидания по курсам: до 50 грн и выше по доллару и 55-60 грн по евро. Чтобы полученной за товары гривни, хватило на закупку новой партии импортной продукции.

Есть прямая зависимость ожиданий и цен, и постоянные попытки аналитиков угадать курс. "Рост курса доллара более вероятен, чем укрепление гривни, в перспективе нескольких месяцев. Вероятность ослабления гривны в течение года остается очень высокой при любом сценарии развития ситуации в Украине", – поделился своими ожиданиями Александр Паращий.

А Виктор Шулик призвал оценивать ситуацию не только из рыночных факторов, но и административных, не забывая при этом о текущих рисках. "На протяжении трех лет мы имели ситуацию, когда гривню удавалось держать "на заданном уровне" благодаря сочетанию административных ограничений (спроса) и значительных вливаний из-за внешних заимствований и грантов. По-моему, ситуация сейчас более непрогнозируемая, чем в год назад – именно из-за неопределенности относительно притока и появления наибольших угроз. Пынение или значительное сокращение соответствующего финансирования, НБУ, вероятно, придется корректировать курсовую политику уже в ближайшее время. Я бы не особо рассчитывал на золотовалютные резервы НБУ, учитывая их структуру и турбулентность на мировом рынке", – подчеркнул Шулик.

По данным Нацбанка, в феврале 2025 г. размер золотовалютных резервов Украины уменьшился на 6,7%, и составил на 1 марта $40,1 млрд. В первую очередь из-за чистой продажи доллара на межбанке около $2,5 млрд и $770,5 млн выплат по госдолгу.

При оценке инфляционных факторов аналитики оставляют актуальными ключевые моменты зимы. "На инфляцию в марте-апреле будут влиять те же факторы, что и в предыдущие месяцы, плюс можно ожидать сезонное увеличение цен на яйца, дальнейший рост цен на подакцизные товары и мобильную связь, а также административное снижение цен на фармацевтическую продукцию", -–рассказал Александр Паращий.

Он считает, что пик роста розничных цен в 2025 году придется на апрель и май. "После чего, из-за высокой базы сравнения, потребительская инфляция должна резко снизиться (при условии, что не будет нового пересмотра цен на жилищно-коммунальные услуги). Повышение учетной ставки может, теоретически, улучшить инфляционные ожидания – но вряд ли, ведь все эти изменения учетной ставки были анонсированы еще в январе", – добавил Паращий.

Его коллеги не исключают роста инфляционного индекса с текущих 13,4% до 15%, после чего тоже ожидают отката. "Базовый сценарий выглядит так, что инфляция в Украине достигнет уровня в 15% в годовом выражении в ближайшие три месяца перед тем, как начать замедляться за счет более высокой сравнительной базы второй половины 2024 года", – просчитал Дмитрий Чурин.

Александр Мартыненко из ICU из-за ожиданий инфляционного отката придерживается старого прогноза. " Тенденция ускорения годовой инфляции может продолжаться еще несколько месяцев, в то же время вероятность ее дальнейшего замедления будет расти. Сейчас мы сохраняем наш прогноз замедления годовой потребительской инфляции до 7% в конце 2025 года, если неблагоприятные для урожая условия не повторятся в этом году", – сказал он.

В то же время, эксперты не очень верят в значительное влияние монетарных инструментов НБУ на сдерживание инфляции. То есть повышение учетной ставки и доходностей по его депозитным сертификатам, которые должны стимулировать увеличение процентов по гривневым депозитам населения и связывание денежной массы.

"По моим наблюдениям, банки вообще никак не отреагировали на последние три раунда повышения учетной ставки. Определенные изменения, очень скромные, произошли в ставках по депозитам 3-6 месяцев. Вероятно, конкуренция будет расти именно в депозитах такой срочности, но в лучшем случае это будет увеличение на 1-1,5%. ГП (облигациях внутреннего государственного займа)", — объяснил свое мнение Паращий.

Его же коллеги видят проблему еще в том, что само по себе связывание денег не будет сейчас сильно помогать из-за изменившейся природы инфляции. "По-моему, НБУ может делать все что угодно, но природа инфляции не только и не столько в избытке средств "на руках у населения". По крайней мере, по данным официальной статистики, экономика Украины понемногу восстанавливалась, но достаточно ли будет средств при замороженных внешних займах – большой вопрос. По-моему, природа текущей инфляции – перенос инфляции затрат производителей и курсовых ожиданий. И бороться с этим явлением вряд ли эффективно путем изменения учетной ставки", – считает Шулик.

Итак, важным и весомым инструментом в борьбе с ростом розничных цен останется административное регулирование по ключевым направлениям.