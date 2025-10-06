"Переход" Украины на евро: в НБУ сделали заявление

В Нацбанке изучают вопрос перехода Украины на евро как курсообразующую валюту. При этом конкретных сроков этого там не называют – отмечая лишь, что это произойдет, "когда будет необходимость". Соответственно, пока курсообразующей валютой продолжит оставаться доллар.

Об этом сообщил первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, передает "Интерфакс-Украина". Он отметил: несмотря на изучение вопроса, графика перехода на евро пока нет.

"Вопрос мы активно изучаем, но сказать, что у нас есть четкий план, что завтра или до конца года мы планируем изменить курсообразующую валюту, я пока не могу. Курсообразующая валюта должна быть одна – пока это доллар", – говорится в сообщении.

Впрочем, признал Николайчук, в будущем "определенные изменения должны произойти" – особенно в контексте евроинтеграции Украины. А также того, что "рано или поздно большинство своих внешних показателей мы будем вынуждены перевести именно в евро".

"Мы уже много шагов сделали в этом направлении. В последние годы стали публиковать, например, платежный баланс не только в долларах, но и в евро и в национальной валюте, резервы также показываем в долларах и евро и т.д.", – рассказал он.

В целом же, констатировал Николайчук, исторически в Украине фокус на курсе гривня-доллар всегда был гораздо сильнее чем на евро. Однако с начала полномасштабной войны торговые, экономические, финансовые связи с Европейским Союзом существенно усилились. Что, по его словам, обуславливает изменения и в структуре международных резервов страны.

"Поскольку средства, аккумулируемые правительством на своих счетах в евро, тоже включаются в них", – резюмировал первый заместитель главы НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по словам экономиста, бывшего советника президента Украины Олега Устенко, на ближайшие полгода курс защищен. Однако только за счет золотовалютных резервов.

