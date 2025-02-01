Пенсии, ограничения переводов и новые выплаты: к чему готовиться украинцам в феврале

В Украине в феврале могут подорожать молочные продукты и некоторые овощи, в то же время будет продолжаться снижение цен на яйца. Среди важных нововведений – изменение правил переводов и последние дни подачи заявки на "Зимнюю поддержку".

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О том, что ожидает украинцев в феврале и о чем следует знать, читайте в материале OBOZ.UA.

Пенсии перечислять не будут, но увеличение ожидается в марте

В Украине в феврале перерасчет пенсий не ожидается. При этом в феврале может появиться окончательное решение о размере мартовской индексации. Сейчас в проекте бюджета Пенсионного фонда предусмотрена индексация пенсий в размере 10%. Однако когда разрабатывали этот документ, еще не было данных о размере инфляции. А она оказалась значительно больше, чем ранее ожидали (11,2% вместо 9,7%).

Точный размер индексации будет известен только ближе к марту, когда официальная статистика подсчитает динамику зарплат и инфляцию. Напомним, что размер индексации составляет сумму половины годовой инфляции и половину динамики роста зарплат за последние три года.

При мартовской индексации на определенный коэффициент будет увеличиваться именно пенсия, рассчитанная по формуле. То есть в результате может получиться, что даже после повышения, например, на 8% вместо 1 230 грн пенсия, которая посчитана по формуле, составит 1 328,4 грн. А будут платить все равно 2 361 грн.

Не будут повышать "новые" пенсии. Индексация должна помочь "осовременить" старые. Поэтому тех, кто вышел на пенсию за последние несколько лет, перерасчет не будет касаться. Кроме того, есть еще некоторые ограничения. В частности, в 2024-м правительство ввело временные ограничения на максимальный размер индексации пенсий. Размер повышения выплат по результатам индексации ограничили 1,5 тыс. грн для всех получателей пенсий и страховых выплат, независимо от категории. А минимальное повышение было установлено на уровне 100 грн. Каким будет решение в 2025-м, пока неизвестно.

Субсидии: к чему готовиться украинцам

В Украине с 29 января была введена новая субсидия. На аренду жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). В рассрочку можно подавать заявки. Ее размер будет определяться индивидуально. Но в программе есть ряд условий, которые распространяются на всех участников, объяснили в Министерстве социальной политики.

Новую субсидию получат далеко не все ВПЛ: кому именно дадут деньги на аренду? Получить выплату могут только те ВПЛ, которые выехали из оккупированных РФ регионов или из зон боевых действий и не имеют собственного жилья в условно безопасных регионах Украины , а также чье жилье уничтожено или непригодно для проживания.

, а также чье жилье или непригодно для проживания. Получатели субсидии могут уже арендовать жилье или только собираться это сделать. При этом главным условием для оказания помощи будет заключенный договор об аренде .

. ВПЛ не должны получать ежемесячную "переселенскую выплату" (3000 грн на ребенка или человека с инвалидностью, 2000 грн – для остальных категорий).

(3000 грн на ребенка или человека с инвалидностью, 2000 грн – для остальных категорий). Компенсировать аренду будут только в том случае, если арендатор (ВПЛ) и его арендодатель не связаны родственными отношениями .

. Арендодатель также не может участвовать в программе "Прихисток", позволяющей ему получать компенсацию за прием переселенцев. Обратите внимание: семья ВПЛ может одновременно получать и субсидию на аренду, и субсидию на жилищно-коммунальные услуги.

Как определить размер выплат:

Выплата предусмотрена для переселенцев, которые арендуют или хотят арендовать индивидуальное жилье, но не имеют на это достаточного количества денег. "Достаточность" будет определяться вследствие сопоставления доходов семьи с расходами на аренду.

Будут учитываться: уровень доходов семьи, количество ее членов, стоимость аренды жилья в регионе текущего проживания ВПЛ.

уровень доходов семьи, количество ее членов, стоимость аренды жилья в регионе текущего проживания ВПЛ. Получить помощь смогут ВПЛ, расходы на аренду которых превышают 20% суммарного дохода семьи или лица. Соответственно, размер каждой субсидии будет индивидуальным.

С 29 января внутренне перемещенные лица уже могут подавать документы на назначение новой субсидии. Субсидию на аренду можно будет оформить в сервисном центре Пенсионного фонда и онлайн через портал электронных услуг ПФУ. При оформлении онлайн понадобится электронная подпись и владельца жилья, и ВПЛ.

В обязательном порядке понадобятся следующие документы: договор найма (по установленной форме) и заявление (также по установленной форме). Кроме того, в случае необходимости, нужно будет предоставить копии документов, подтверждающих полномочия законного представителя, опекуна, попечителя, родителей-воспитателей или другие документы, подтверждающие какие-либо особые обстоятельства.

Документы предоставляются лично собственником жилья и внутренне перемещенным лицом. Если владелец жилья находится в другом регионе или за границей, то подать заявление можно онлайн. Подписать заявление и договор найма от имени собственника жилья может также его законный представитель на основании доверенности.

Тысяча гривен от Зеленского: последний месяц

В Украине 28 февраля истечет период подачи документов на получение "1000 грн от Зеленского". Так, каждый гражданин, который находится на территории Украины (кроме временно оккупированных), может получить единоразовую выплату в размере 1000 грн. Потратить полученные денежные средства нужно до конца 2025 года.

Как подать заявку на получение выплаты:

через мобильное приложение Дія : это основной и удобный канал, через который уже подано 7,3 миллиона заявок. Денежные средства начисляются в течение 10 дней с момента подачи;

: это основной и удобный канал, через который уже подано 7,3 миллиона заявок. Денежные средства начисляются в течение 10 дней с момента подачи; через банки-партнеры : этот канал доступен для граждан в возрасте от 65 лет или тех, кто по религиозным убеждениям не имеет индивидуального налогового номера (ИНН). К партнерам относятся 8 банков – в частности SenseBank, PrivatBank, LobosBank и другие;

: этот канал доступен для граждан в возрасте от 65 лет или тех, кто по религиозным убеждениям не имеет индивидуального налогового номера (ИНН). К партнерам относятся 8 банков – в частности SenseBank, PrivatBank, LobosBank и другие; через "Укрпошту": в этом случае заявка не требуется – средства начисляются автоматически. "Укрпошта" обеспечивает выплаты для 1,9 миллиона граждан, что составляет значительную часть получателей.

Но для предотвращения нецелевого использования средств в программу интегрированы аналитические механизмы. В частности, в начале запуска обнаружили, что некоторые мобильные операторы предлагали услуги обналичивания денег. Эта лазейка была оперативно закрыта, чтобы программа отвечала своей цели – поддерживать население и стимулировать украинскую экономику.

Переводы ограничат, но не для всех

В Украине с 1 февраля введут новые лимиты на карточные переводы. Без официального подтверждения заработка, украинцы смогут перечислять до 150 тыс. грн в месяц (низкий и средний риск). Если это клиенты, которых банк относит к высокому уровню (например, чиновники или те, кто часто совершают подозрительные операции), лимит будет установлен на уровне 50 тыс. грн в месяц.

При этом, речь идет именно о переводах с карты на карту, отмечают в Меморандуме об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг. Документ еще 10 декабря подписали в НБУ представители банковских ассоциаций вместе с крупнейшими украинскими банками. Впоследствии меморандум подписали большинство украинских банков.

Если документально подтвержденного дохода нет, то банки обязуются установить лимиты (распространяться на переводы по реквизитам IBAN) на операции:

с 01.02.2025 – для клиентов высокого уровня риска устанавливать лимит в сумме до 50 тыс. грн/мес;

для клиентов среднего и низкого уровней риска – согласно с лимитами и сроками поэтапной реализации:

с 01.02.2025 – на сумму до 150 тыс. грн/мес;

с 01.06.2025 – на сумму до 100 тыс. грн/мес.

Лимиты не будут включать операции по переводу средств между двумя счетами, которые клиент открыл в одном банке. При наличии документально подтвержденных доходов клиента, которые превышают установленный предел, банки будут осуществлять переводы в пределах подтвержденного дохода.

Кроме того, клиент при обслуживании имеет право обратиться к поставщику платежных услуг – участнику Меморандума с запросом для повышения установленного лимита с обязательным предоставлением документального подтверждения средств.

Отметим, ранее член правления ПриватБанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко в комментарии OBOZ.UA рассказал, что ограничения, указанные в Меморандуме, касаются только переводов, осуществленных физическими лицами на счета других контрагентов через банковские карты или реквизиты IBAN, как в пределах Украины, так и и за ее пределы. В то же время, эти лимиты не распространяются на платежи за товары и услуги, в частности на оплату коммунальных услуг или покупки в магазинах, поскольку они не классифицируются как переводы между контрагентами.

"Также лимиты не коснутся переводов, осуществленных со счетов клиентов, в которых подтвержден источник дохода (например, зарплаты), или клиентов, являющихся волонтерами. ПриватБанк заранее информирует клиентов, когда остаток их лимита достигает 50% или 80%. Это позволяет управлять своими транзакциями и избегать ограничений. Также банк заранее информирует об изменениях в лимите, чтобы люди могли своевременно адаптировать свои планы", – сказал он.