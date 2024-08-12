Отправляли деньги в РФ и финансировали терроризм: у онлайн-казино в Украине конфисковали 2,2 млрд грн

Украина получила более 2,2 млрд грн с арестованных счетов онлайн-казино, связанного с РФ. Средства перешли в управление Национального агентства по выявлению активов (АРМА).

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Об этом сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР). "Арест этих средств произошел в результате плодотворного сотрудничества ГБР, Государственной службы финансового мониторинга и АРМА", – отметили в ведомстве.

Там указали, что связи этого онлайн-казино с представителями государства-агрессора и российским капиталом уже подтверждены. Кроме того, игорный бизнес имел дело с подсанкционными субъектами (не уточняется, физ- или юрлицами).

Как уточнили в Офисе генпрокурора, букмекеры онлайн-казино использовали на территории Украины подконтрольные фирмы, в том числе финансовые компании, и получали сверхприбыли. А свои доходы впоследствии направляли в РФ, используя доходы Р2P переводы, платежные системы или виртуальные активы.

"ГБР проводит указанное расследование в рамках уголовного производства по фактам финансирования действий, предпринятых с целью свержения конституционного строя, легализации имущества, создания и участия в преступной организации, бездействия работника правоохранительного органа по незаконной деятельности лотерей (ч. 4 ст. 110-2, ч. 2). 2 ст. 209, ч. 2 ст. Бюро совместно с другими уполномоченными органами принимает меры по взысканию арестованных и переданных АРМА активов в доход государства в соответствии с нормами санкционного законодательства", – говорится в сообщении ГБР.

Расследование в отношении этого и еще ряда одлайн-казино продолжается. Речь идет об участниках игорного рынка, которые получили лицензию на организацию азартных игр и действовали под прикрытием отдельных работников правоохранительных и контролирующих органов.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2023 году более 6,5 тысячи украинских чиновников задекларировали выигрыши в онлайн-казино, лотереях и бетинговых компаниях на общую сумму более 156 млн грн. Наибольший выигрыш почти в 44 млн грн указала в своей декларации полицейская.

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