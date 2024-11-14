Опасность не в небе, а на земле: почему "железный" коридор от границы до "Борисполя" не позволит восстановить полеты

Наибольшие риски для гражданской авиации в Украине возникают не во время полета, а на этапах взлета, посадки и пребывания на земле из-за угрозы ракетных атак и дронов. Идея создания "железного воздушного коридора" от границы до Борисполя не решает проблему, ведь основные угрозы связаны с наземной инфраструктурой.

Видео дня

Об этом OBOZ.UA рассказал эксперт по вопросам развития авиационного рынка Богдан Долинце. Он подчеркнул, что наибольшие риски возникают именно тогда, когда пассажиры находятся в терминале, а самолеты – на взлетной полосе или при посадке.

"Основные виды вооружения, которые враг использует против Украины, – это крылатые и баллистические ракеты, а также дроны-камикадзе. Все они программированы, и маршрут полета определяется еще на этапе запуска ", – объясняет эксперт.

Эти типы вооружения нацелены на стационарные объекты инфраструктуры, например аэродромы, терминалы и самолеты, стоящие на земле. Прогнозировать место, где будет самолет во время полета на высоте 10-12 км, сложно, а вот цели на земле – легче. Поэтому риск атаки значительно выше для наземных объектов.

Во время полета самолет находится на крейсерской высоте от 10 до 14 км, где угроза некоторых типов вооружения значительно снижается. Например, дроны-камикадзе "Шахед", активно используемые при атаках, имеют максимальную высоту полета около 3 км, а единичные случаи – до 4 км. "Когда самолет летит на крейсерской высоте, "шахеды" не представляют угрозы для пассажирских авиалайнеров", – отмечает Долинце.

Однако, если самолет находится на земле или на низкой высоте во время взлета или посадки, риск атаки дронами и ракетами растет, что делает эти этапы наиболее опасными. Баллистические ракеты также представляют серьезную угрозу авиационной инфраструктуре, однако главным образом они нацелены на наземные объекты.

Время полета баллистических ракет относительно коротким, что затрудняет их перехват, но вероятность попадания в самолет, который движется на скорости 600-800 км/ч на высоте 10-12 км, остается низкой. "Вероятность попасть по находящемуся в воздухе самолету очень мала, но на земле эти риски значительно выше", - объясняет Долинце.

Отдельно Богдан Долинце анализирует риски от ракет типа "воздух-воздух" и противорадиолокационных ракет, которые могут представлять угрозу даже для самолетов в воздухе. Такие ракеты обладают способностью наводиться на радиолокационные цели, к которым относятся и гражданские пассажирские авиалайнеры. Дальность действия большинства таких ракет составляет 200-300 км, хотя отдельные экспериментальные разработки могут иметь большую дальность.

"Зенитные ракеты и ракеты типа "воздух-воздух" являются серьезной угрозой для любого летающего объекта, осуществляющего радиолокационное излучение", – отмечает Долинце. Поэтому оценка угроз таких ракет должна учитывать арсенал врага и его возможности.

По словам эксперта, идея создания "железного воздушного коридора" для безопасного полета от западной границы в Борисполь не имеет смысла из-за разного характера угроз на разных этапах полета. Основные риски возникают не во время перелета на большой высоте, а именно на земле, во время взлета и посадки. "Железный коридор" не защитит от крылатых ракет и дронов, нацеленных на наземные цели, а также не учитывает потенциальную угрозу зенитных ракет. "Нет смысла создавать какой-то "железный коридор", ведь самые большие риски не в небе, а на земле", – заключает Долинце.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, политическое и военное руководство Украины вместе с иностранными партнерами и частным бизнесом разработали план постепенного открытия воздушного пространства Украины в условиях военного положения. Дорожная карта была презентована во время мероприятия в Варшаве.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!