Официальный курс резко вырос и достиг исторического уровня: что происходит с долларом

Официальный курс доллара в обновил исторический рекорд – на 14 июня НБУ определил его на уровне 40,69 грн/доллар. Что на 15 коп. превышает предыдущий рекорд, действовавший с 3 июня. Таким образом официальный курс фактически достиг прогнозного, "записанного" правительством в бюджете-2024 – тот составляет 40,7 грн/доллар.

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В то же время, стоит помнить: во-первых, колебания гривни на самом деле не такие значительные, как может показаться. Во-вторых, наличный курс уже превышал значения официального.

О росте курса сообщили в самом НБУ. По данным которого, по сравнению с текущим, новый курс вырос сразу на 25 коп.

Гривня не падает

В свою очередь, глава Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ("Слуга народа") напомнил: наличный курс за 40 грн/доллар в Украине был еще в июле 2022 года. И по прошествии почти 2-х лет ситуация на наличном валютном рынке "едва изменилась".

Кроме того, он подсчитал, что с начала года гривня девальвировала на 5,3%. При этом правительство при расчетах проекта бюджета исходило из девальвации примерно на 10% (42,1 грн/долл. на конец года, 40,7 грн/долл. – среднее по году).

"Сейчас мы где-то внутри этого "сценария". За почти 8 месяцев с начала отвязки от фиксированного курса в октябре 2023 гривня обесценилась на 8,8%. Это очень умеренные темпы девальвации для таких условий, в которых функционирует экономика и валютный межбанк. В целом ситуация на валютном рынке остается стабильной и контролируемой, что поддерживается значительными валютными резервами на уровне 42,4 млрд долл. и последовательной политикой отмены валютных ограничений", – резюмировал Гетманцев.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же в июне украинцам не следует ожидать резких изменений курса доллара. Так, ведущий эксперт Департамента глобальных рынков ОТП Банка Евгений Миюц отмечает: в начале июня ожидается коррекция курса до 40/40,3 грн/доллар – благодаря выплатам заработной платы. Однако дальше, по его словам, возможен рост до уровней 40,5/40,95 грн.

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