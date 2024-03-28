'Обсчет продолжается': министр назвал ориентировочный ущерб окружающей среде из-за удара России по ДнепроГЭС

Ущерб, нанесенный украинской окружающей среде российским ракетным ударом по Днепровской гидроэлектростанции 22 марта, сейчас достигает 140 миллионов гривен. Однако расчет еще продолжается, и эта цифра может изменяться.

Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец в эфире телемарафона "Единые новости". Он отметил, что соответствующие службы принимают все меры для ликвидации последствий вражеской ракетной атаки по ГЭС.

Так, по словам министра, Госэкоинспекция уже отобрала пробы, а Госводагентство осуществляет регулярный мониторинг качества воды в реке возле ДнепроГЭС и ниже по течению.

Он напомнил, что в результате атаки на ГЭС в Запорожье произошла утечка нефтепродуктов, и то масляное пятно, которое образовалось в результате попадания в воду пол тонны горюче-смазочных материалов, движется по течению Днепра.

Поэтому осуществляется усиленный мониторинг, чтобы загрязненная вода не попала в те места, где она забирается для нужд населения.

По словам Руслана Стрельца, пока что ситуация стабилизировалась. Ни в одной точке отбора по состоянию на сегодняшний день не зафиксировано превышения содержания нефтепродуктов.

Учитывая это, министр заверил, что через несколько дней или через неделю "ситуация выйдет на нормальный уровень".

Однако, как пояснил министр, ущерб окружающей среде не обсчитывается только загрязнением воды.

"Ущерб окружающей среде – это не только отходы разрушения или загрязнения воды. Это, в частности, взрыв, это горение, это влияние на все элементы экосистемы. Поэтому сегодня имеем цифру 140 миллионов гривен. Это еще один кейс в наш общий трек по обсчету ущерба окружающей среде для того, чтобы потом выставить оккупантам счет. Но эта цифра может меняться и, к сожалению, в большую сторону", – пояснил глава Минсреды.

Стрелец также рассказал, что с начала полномасштабного вторжения России по всей Украине уже образовалось более 600 тысяч тонн отходов разрушений. Всего в настоящее время зафиксировали более 4 тысяч случаев преступлений против окружающей среды.

Как сообщал OBOZ.UA:

Во время атаки страны-оккупанта 22 марта восемь ракет попали в запорожскую ДнепроГЭС. По состоянию на вечер воскресенья, 24 марта, все области и города Украины заживлены. Самая сложная ситуация в Харькове.

В результате российского удара по ДнепроГЭС зафиксирована утечка нефтепродуктов в реку. Также зафиксировано загрязнение почв. В то же время тысячи квадратных метров площади засорены отходами разрушения.

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