Русское слово "обналичка" даже не имеет украинских аналогов, и потому, как говорят специалисты-языковеды, переводится лишь двумя словами: "переведення в готівку"; однако же слова нет, а явление есть, в том числе и во время войны, причём в самом уголовном значении, то есть в самом грязном и самом чёрном, хотя и с чёрной икрой.

Это – незаконная реакция предпринимательства на налоговый рэкет госслужащих, связанный с [не]возмещением самого коррумпированного во всем мире налога, которого в честных, к примеру, Соединённых Штатах в таком виде даже и нет, а именно НДС.

Когда-то где-то подслушал: бандюки (которым, безусловно помогают - во всех аспектах - другие бандюки),принимая от клиента безналичные деньги за какие-то, например, непонятные услуги (поиск подрядчиков или покупателей, маркетинг, консалтинг и т.д.),эти прекрасные услуги [частично или – чаще – полностью] не выполняют, а банально возвращают клиенту заплаченную сумму наличными, удерживая при этом незаконном возврате свои незаконные "комиссионные согласно согласию" в размере 12-18 процентов в зависимости от конкретики, то есть как договорятся, а в придачу выписывают ему ещё и ну совсем уже незаконную налоговую накладную, по которой тот получает - позже с чьего-то согласия - настолько же незаконное возмещение самого коррумпированного НДС в размере 20 процентов, имея, таким образом, в итоге больше, чем было перечислено, - даже с учётом потери "комиссионных": допустим, при ставке "комиссионных" 16 процентов и при условии перечисления обналичивателю 100 плюс НДС 20 – клиент получает от него наличными 0,84х120=100,8 и потом от государства как возврат НДС по налоговой накладной ещё 20, то есть всего 120,8 ("И уже не я государству должен, а оно мне"), – превращая так НДС в антиналог (ибо за 120 получено 120,8) даже с учётом всех потерь (если, понятно, не сядет).

Так что если тот же единый налог обеспечивает лишь такой себе "серенький" хлеб, то у бандюков имеет место хлеб "чёрный", ещё и с чёрной икрой.