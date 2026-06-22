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Обменники принимают доллар по новому курсу: сколько стоит валюта 22 июня

Роман Костюченко
Mакроэкономика
2 минуты
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Иллюстративное изображение: наличные купюры гривны и доллары
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За выходные в украинских обменниках заметно переписали курс доллара. В полдень понедельника 22 июня там выставили его на среднем уровне 44,38/45,15 грн (покупка/продажа), что сразу на 21 коп. ниже в покупке, чем было вечером пятницы 19 числа, но на 12 коп. выше в продаже.

А в от в банках изменений не произошло. Как и ранее, здесь наличную валюту:

  • покупают в среднем по 44,65 грн;
  • продают – по 45,15 грн.
Курс доллара в украинских банках

В целом же крупные учреждения продают доллар по 45,05-45,3 грн. Так:

  • ПриватБанк – 45,05 грн;
  • Таскомбанк – 45,14 грн;
  • ПУМБ – 45,3 грн;
  • Укрсиббанк – 45,2 грн;
  • Универсал Банк – 45,15 грн;
  • А-банк – 45,3 грн;
  • Сенс Банк – 45,09 грн;
  • Юнекс Банк – 45,11 грн;
  • Правекс Банк – 45,05 грн;
  • Райффайзен Банк – 45,07 грн.

Покупают же они ее по 44,45-44,75 грн. В частнсоти: 

  • ПриватБанк – 44,45 грн;
  • Таскомбанк – 44,6 грн;
  • ПУМБ – 44,7 грн;
  • Укрсиббанк – 44,6 грн;
  • Универсал Банк – 44,65 грн;
  • А-банк – 44,6 грн;
  • Сенс Банк – 44,75 грн;
  • Юнекс Банк – 44,4 грн;
  • Правекс Банк – 44,6 грн;
  • Райффайзен Банк – 44,7 грн.

Следует учитывать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Там могут запрашивать дополнительную комиссию.

В украинских обменниках заметно переписали курс доллара

Прогноз курса доллара в банках и обменниках на неделю

В целом же, спрогнозировал для OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, на текущей неделе (заканчивается 28 июня) стоимость валюты в украинских банках и обменниках будет находиться в пределах 44,3-45,2 грн. Таким образом. и в банках, и в обменниках ожидается снижение курса в покупке при росте в продаже.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

  • до 0,5-0,6 грн в банках;
  • до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

"В конце июня курс может меняться каждый день, но в пределах нового контролируемого диапазона. Интервенции НБУ должны снизить дисбаланс на межбанке, а наличный рынок постепенно будет вынужден адаптировать свои курсы к реальной ситуации", – спрогнозировал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по состоянию на 1 мая общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,687 трлн грн. Что на 40,1  млрд грн больше, чем было в апреле. Лидером среди валют является гривня – сумма вкладов в ней оценивается в 1,103 трлн грн.

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