Обменники принимают доллар по новому курсу: сколько стоит валюта 22 июня
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За выходные в украинских обменниках заметно переписали курс доллара. В полдень понедельника 22 июня там выставили его на среднем уровне 44,38/45,15 грн (покупка/продажа), что сразу на 21 коп. ниже в покупке, чем было вечером пятницы 19 числа, но на 12 коп. выше в продаже.
А в от в банках изменений не произошло. Как и ранее, здесь наличную валюту:
- покупают в среднем по 44,65 грн;
- продают – по 45,15 грн.
В целом же крупные учреждения продают доллар по 45,05-45,3 грн. Так:
- ПриватБанк – 45,05 грн;
- Таскомбанк – 45,14 грн;
- ПУМБ – 45,3 грн;
- Укрсиббанк – 45,2 грн;
- Универсал Банк – 45,15 грн;
- А-банк – 45,3 грн;
- Сенс Банк – 45,09 грн;
- Юнекс Банк – 45,11 грн;
- Правекс Банк – 45,05 грн;
- Райффайзен Банк – 45,07 грн.
Покупают же они ее по 44,45-44,75 грн. В частнсоти:
- ПриватБанк – 44,45 грн;
- Таскомбанк – 44,6 грн;
- ПУМБ – 44,7 грн;
- Укрсиббанк – 44,6 грн;
- Универсал Банк – 44,65 грн;
- А-банк – 44,6 грн;
- Сенс Банк – 44,75 грн;
- Юнекс Банк – 44,4 грн;
- Правекс Банк – 44,6 грн;
- Райффайзен Банк – 44,7 грн.
Следует учитывать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Там могут запрашивать дополнительную комиссию.
Прогноз курса доллара в банках и обменниках на неделю
В целом же, спрогнозировал для OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, на текущей неделе (заканчивается 28 июня) стоимость валюты в украинских банках и обменниках будет находиться в пределах 44,3-45,2 грн. Таким образом. и в банках, и в обменниках ожидается снижение курса в покупке при росте в продаже.
При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:
- до 0,5-0,6 грн в банках;
- до 0,6-1 грн в обменниках.
Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.
А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.
"В конце июня курс может меняться каждый день, но в пределах нового контролируемого диапазона. Интервенции НБУ должны снизить дисбаланс на межбанке, а наличный рынок постепенно будет вынужден адаптировать свои курсы к реальной ситуации", – спрогнозировал банкир.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по состоянию на 1 мая общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,687 трлн грн. Что на 40,1 млрд грн больше, чем было в апреле. Лидером среди валют является гривня – сумма вкладов в ней оценивается в 1,103 трлн грн.
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