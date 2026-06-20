Новая минималка, доллар и оценки сроков окончания войны: самое важное в бюджетной декларации Кабмина

Базовый прогноз правительства предполагает, что со следующего года ситуация с безопасностью значительно улучшится (закончится, по крайней мере, активная фаза войны). Вместе с тем со следующего года минимальная заработная плата вырастет с 8647 до 9 546 грн, а курс доллара – до 48,3 грн/$ по состоянию на конец 2027 года.

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Об этом говорится в принятой правительством бюджетной декларации. В ней предполагается, что ситуация с безопасностью "существенно улучшится" в 2027 году. Фактически речь идет о том, что активная фаза войны закончится со следующего года. Этот сценарий предполагает, что экономика начнет расти темпами выше 5% с 2028 года.

"Предполагается переход экономики от этапа восстановления к устойчивому росту с расширением производственных возможностей, нормализацией функционирования инфраструктуры и постепенным восстановлением рынка труда. Именно этот сценарий положен в основу показателей Бюджетной декларации", — говорится в разъяснении Минфина .

В следующем году ВВП вырастет на 4,5%. Согласно этому прогнозу, значительное снижение инфляции также ожидается с 2028 года (до показателя в 6,9%). В то время как в следующем году, согласно первому прогнозу, цены вырастут на 8,9%.

Курс доллара при этом будет расти следующими темпами:

в 2026 году — 44,4 грн/$ в среднем (45,8 грн/$ — в конце года);

в 2027 году — 47,1 грн/$ в среднем (48,3 грн/$ — в конце года);

в 2028 году — 49,1 грн/$ в среднем (50,1 грн/$ — в конце года);

в 2029 году – 50,7 грн/$ в среднем (51,5 грн/$ – на конец года).

Минимальная заработная плата согласно этому прогнозу будет расти следующим образом:

в 2027 году на 10,4% – до 9 546 грн;

в 2028 году на 8,7% — до 10 377 грн;

в 2029 году на 7,1% – до 11 114 грн.

Бюджетная декларация — это главный стратегический документ финансовой политики страны, определяющий ее ориентиры на ближайшие три года. В ней Минфин закладывает основные макроэкономические показатели (прогнозный курс гривны, уровень инфляции, темпы роста ВВП), а также предельные расходы для различных ведомств. Проще говоря, это "дорожная карта", по которой затем разрабатывается детальный бюджет на каждый конкретный год.

Однако в последние годы — из-за высокой неопределенности, войны и нестабильности поступлений международной помощи — Минфин вынужден постоянно пересматривать и корректировать эти показатели под влиянием новых реалий. Поэтому приведенные в декларации цифры на данный момент являются лишь предварительными ориентирами, которые могут измениться до момента окончательного утверждения годовых бюджетов.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине уже сейчас самая низкая минимальная зарплата в Европе. Речь идет не только о её номинальном размере, но и об отношении минимальной зарплаты к средней.

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