НБУ продал за неделю рекордный объем долларов: действия регулятора раскритиковали из-за подорожания валюты и высокой инфляции

Нацбанк за неделю продал 1 миллиард долларов – рекорд за полгода. В то же время, за этот период НБУ купил лишь $0,10 млн, продолжая свою политику поддержки национальной валюты.

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"В целом с начала года регулятор продал $31,5 млрд, а купил всего $125 млн. Официальный курс доллара в паре с гривной за весь 2024 год вырос с 38 грн до 41,65 грн. Если это макрофинансовая стабильность, как говорит Пышный (председатель НБУ Андрей Пышный. – Ред.), так я чего-то не понимаю немного", – отметил в комментарии OBOZ.UA Богдан Данилишин, председатель Совета НБУ (2016-2022 годы), член Совета НБУ (2016-2023 гг.).

Как объясняет эксперт, единственным инструментом, которым НБУ мог сдерживать инфляцию, был режим фиксированного обменного курса. С октября 2023 этот режим был отменен, что не дало ожидаемой валютной стабилизации, а наоборот, привело к дестабилизации валютных ожиданий, чрезмерным растратам валютных резервов и, как следствие, к ускоренной девальвации гривни и возникновению девальвационно-инфляционной спирали.

Вызывают сомнения также и решения по учетной ставке

Несколько дней НБУ повысил учетную ставку с 13% до 13,5%, несмотря на планы не изменять ее до лета-2025. Это первое повышение "учетки" с июня 2022 года.

"Одна из ошибок НБУ в том, что он никогда не оглядывается назад. Уровень ставки он обосновывает только будущим. При этом это будущее он еще и сам моделирует, как ему выгодно. А тот факт, что в ретроспективе его политика привела к диспропорциям в доходности между реальным и финансовым секторами, остается без внимания НБУ", – объясняет Данилишин.

Монетарная политика семи последних лет сформировала почти 80 проц. пунктов процентного дохода сверх уровня инфляции. Это колоссальный монетарный шок реального сектора экономики.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские банки объединяют усилия для введения новых ограничений по финансовым операциям клиентов – физлиц и физлиц-предпринимателей (ФЛП). Правила касаются как открытия счетов, так и последующих платежей по ним.

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