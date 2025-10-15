Насирова незаконно держали под стражей: почему решение ЕСПЧ – знаковое для Украины

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял знаковое для Украины решение. В деле "Монахов и другие против Украины", в котором говорится в том числе об уголовном преследовании бывшего председателя ГФС Романа Насирова и его содержание под стражей, установили целый ряд нарушений. "Постоянное невыполнение судебных приказов и непредоставление своевременного и адекватного лечения свидетельствует осерьезных недостатках в обеспечении надлежащей медицинской помощи во время содержания под стражей", – говорится в документе.

Редакция OBOZ.UA поддерживает борьбу с коррупцией, однако вопиющие нарушения со стороны правоохранителей подрывают веру в справедливое правосудие. Если преследование будет происходить так, как с Романом Насировым, то посадить можно большинство чиновников за время независимости Украины.

Решение ЕСПЧ фактически доказывает, что Насиров незаконно находился под арестом и это нарушило его права. Такое действие судов и правоохранителей подрывает авторитет Украины в глазах международного сообщества. При этом судьи, которые выносят решения, которые потом признаются незаконными, даже не смотрят в глаза подсудимых. И это – уже устоявшаяся в Украине практика.

В случае с Насировым, Высший антикоррупционный суд дважды приказывал перевести его в больницу для комплексного обследования и лечения, но эти решения игнорировались. Европейский суд признал, что против Насирова нарушили статью 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (запрет пыток) и постановил, что в течение трех месяцев Украина должна выплатить экс-чиновнику 9750 евро моральной и материальной компенсации (он решил передать средства на помощь ВСУ).

Это решение – знаковое для Украины. Если нарушения не прекратятся, обеспечить справедливое правосудие, к которому будет доверие у общества, не удастся. В случае с Насировым, это уже второе решение ЕСПЧ в его пользу. В 2024-м по делу "Трапезников и другие против Украины" (принято в ноябре 2024-го) установили незаконность задержания бывшего главы ГФС в 2017-м. Также установлено нарушение при рассмотрении следственным судьей вопроса о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Это ставит под вопрос не только законность его ареста, но и вообще всего дела. Невозможно бороться с коррупцией, нарушая закон.

Что говорят адвокаты Романа Насирова

Адвокат Виктория Козаченко и адвокат, управляющий партнер Grain Law Firm Константин Дорошенко по результатам решения ЕСПЧ опубликовали свой анализ. В нем говорится о том, что:

Европейский суд по правам человека констатировал, что права и свободы Насирова были нарушены детективами НАБУ, прокурорами САП, следственными судьями и коллегией судей ВАКС , которая осуществляет рассмотрение его дела по существу

, которая осуществляет рассмотрение его дела по существу Его содержание под стражей носило незаконный и произвольный характер, без тщательного исследования и установления наличия достаточных оснований такого длительного предварительного заключения

без тщательного исследования и установления наличия достаточных оснований такого длительного предварительного заключения Суд указал на необеспечение его адекватной медицинской помощью, а также на отсутствие в национальном законодательстве достаточных правовых механизмов для защиты от утверждаемых нарушений конвенционных прав

а также на отсутствие в национальном законодательстве достаточных правовых механизмов для защиты от утверждаемых нарушений конвенционных прав Суть жалобы в ЕСПЧ касалась не только ненадлежащего медицинского лечения во время содержания под стражей, но и недостаточности основания для досудебного и судебного содержания его под стражей

его под стражей Это решение, как и многие другие решения ЕСПЧ против Украины, должно стать фильтром справедливого правосудия в Украине.

"Обращение в ЕСПЧ, в интересах Насирова Р.М., в марте 2024 года, носило характер неотложности по правилу 39 Регламента Европейского суда по правам человека, с целью применения неотложных мер по обеспечению последнего неотложной медицинской помощью, поскольку существовала неотложная угроза причинения непоправимого вреда. После рассмотрения этого обращения, ЕСПЧ по собственной инициативе предложил заявителю рассмотрение сложившейся ситуации, по сути, по установленному Формуляру в сокращенные сроки.

Это означает, что Суд переходит к следующему этапу рассмотрения дела и дальнейшее рассмотрение является приоритетным, что свидетельствует о серьезности вопроса и безотлагательной потребности в принятии мер по защите прав человека.

То есть, Европейский Суд, в сложившейся ситуации относительно Насирова Р.М., видя существенные нарушения прав человека и очевидные нарушения Конвенции самостоятельно предложил Правительству Украины коммуникацию по рассмотрению дела заявителя", – говорится в заявлении адвокатов.

Полный текст анализа адвокатов можно прочитать по ссылке.