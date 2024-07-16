МВФ обсудит с Украиной налоги: специалисты Фонда уже в Киеве

В Украину прибыла команда специалистов Международного валютного фонда (МВФ) во главе с руководителем миссии Фонда Гевином Греем. Цель – провести ряд дискуссий с представителями власти Украины и другими партнерами по налогово-бюджетным планам страны на краткосрочную и среднесрочную перспективу.

Видео дня

"Дискуссии будут фокусироваться на налогово-бюджетных планах власти на второе полугодие текущего года и среднесрочную перспективу", – сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян.

Напомним: в конце прошлой недели глава Нацбанка Андрей Пышный по итогам встреч с представителями МВФ отметил, что пятый пересмотр программы расширенного финансирования (EFF) с МВФ будет посвящен фискальным вопросам. А также поиску источников финансирования на следующие годы.

В свою очередь, глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа сообщила о подготовке изменений в закон о госбюджете-2024 для покрытия его "дыры" в 400-500 млрд грн. По ее словам, открытым остается вопрос финансирования госбюджета 2025 года.

Украина получила от МВФ миллиарды долларов

Ранее же Украина получила от МВФ 2,2 млрд долларов. Это часть средств, предусмотренных программой EFF в размере 16 млрд долларов. Деньги пойдут в поддержку государственного бюджета – в частности, на финансирование:

критических расходов бюджета;

социальных пособий;

зарплат медиков и учителей.

"Для получения (этих денег. – Ред.) Украина проделала важную домашнюю работу и успешно прошла четвертый пересмотр программы. Впервые в наших двусторонних отношениях с МВФ", – рассказал премьер-министр Денис Шмигаль.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же МВФ обнародовал обновленный Меморандум о сотрудничестве с Украиной. Новые важные маяки: реформа таможни и отмена "правок Лозового".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!