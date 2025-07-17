Миллионы украинцев живут за чертой бедности: названа сумма доходов, которая указывает на обнищание

Украинцы, которые тратят менее 345,28 грн в день, считаются живущими за чертой бедности – именно такой порог установлен в Украине в 2024 году. Согласно информации, если человек имеет менее 10 358 грн в месяц, он не может покрыть базовые потребности, такие как питание, жилье, одежда, транспорт и медицинские услуги.

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Об этом говорится в отчете Всемирного банка. В эту сумму заложены только самые необходимые расходы, такие как еда, одежда, коммуналка, транспорт и базовое лечение.

Никаких отпусков, посещений стоматолога или запаса на черный день. Во время войны, роста цен и постоянной нестабильности выживать на такую сумму становится все сложнее.

Хотя в общем по стране некоторые показатели выросли, многие люди не почувствовали этого улучшения. В Украине до сих пор высокий уровень безработицы, миллионы внутренне перемещенных лиц, бизнес работает с перебоями, а теневая экономика продолжает расти. Особенно трудно выживать пенсионерам, многодетным семьям, людям с инвалидностью и тем, кто живет в селах.

Вместе с Украиной в группу стран с высоким уровнем дохода попали Иран, Алжир и Монголия. А вот Россия, Болгария и Палау вообще поднялись еще выше – в страны с высоким уровнем дохода. Но в реальной жизни эти цифры не всегда отражают, как живут простые люди.

Да, для страны повышение в рейтинге может быть положительным сигналом для инвесторов и международных партнеров. Но для рядового украинца это пока что просто цифры. Чтобы рост стал ощутимым, нужно, чтобы экономика развивалась и дальше, а доходы людей реально росли.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, по состоянию на 1 июля 2025 года средняя пенсия в Украине выросла до 6 410 грн, однако более половины пенсионеров все еще получает менее 5 000 грн, что ниже фактического прожиточного минимума. Эксперты отмечают, что необходимо повысить минимальную пенсию, отменить "клановые" выплаты и ввести накопительную систему.

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