Кредиторы отказались от плана Украины по реструктуризации долга: ждать ли дефолта

Учитывая требования кредиторов, чтобы Украина уже в августе-2024 начала возвращать долги, Министерство финансов публично предложило инвесторам условия реструктуризации 13 серий еврооблигаций. Пока соглашение касательно отсрочки выплаты около $20 млрд не достигнуто из-за отказа кредиторов. Однако министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что переговоры будут продолжены, и ожидает достижения соглашения в срок – до 1 августа. Следует понимать, что угроза дефолта Украины почти нулевая, т.к. кредиторы также не заинтересованы в этом сценарии.

Видео дня

Так, 17 июня, Кабинет министров публично предложил инвесторам условия реструктуризации еврооблигаций Украины, сообщили в Минфине. "17 июня правительство Украины публично сообщило, что с 3 по 14 июня Украина проводила закрытые встречи с представителями Комитета владельцев еврооблигаций, в состав которого входят крупные институциональные и другие долгосрочные инвесторы, владеющие около 20% еврооблигаций Украины. Целью встреч было обсуждение условий реструктуризации тринадцати серий еврооблигаций Украины, которая должна состояться до 1 августа 2024 года, сбор отзывов от рынка и согласование структуры, которая была бы удовлетворительной для всех сторон и позволила Украине достичь долговой устойчивости в соответствии с требованиями программы МВФ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что условия реструктуризации предложены на основе базового макроэкономического сценария МВФ. Предложение Украины заключается в обмене всех 13 серий еврооблигаций или на серию инструментов с фиксированным доходом (простые облигации) и государственные деривативные инструменты (вариант 1), или на серию простых облигаций (вариант 2).

По расчетам Минфина, оба варианта предусматривают номинальное снижение госдолга Украины на 25-60% в зависимости от темпов восстановления страны в течение периода действия программы с МВФ. Это 2027 год.

Как отмечает Reuters, из-за того, что соглашение еще не было достигнуто, номинированные в долларах еврооблигации Украины 17 июня упали на 1,7 цента. При этом краткосрочные облигации торговались на "проблемных" уровнях 25-30 центов.

По данным агентства, держатели облигаций заявили, что предложение Украины требовало списания, которое было "значительно больше" 20%, ожидаемых рынками. Они добавили, что это предложение "может нанести существенный ущерб будущей базе инвесторов Украины и поставить перед собой основную цель – вернуться к рынкам капитала при первой возможности".

Официальные переговоры Украины с держателями облигаций ведутся уже почти две недели. В течение следующих недель правительство Украины проведет консультации с держателями еврооблигаций за пределами Комитета собственников еврооблигаций и соберет отзывы от более широкого сообщества инвесторов по поводу структуры соглашения и инструментов, заявили в министерстве. Достижение договоренности с инвесторами по условиям реструктуризации ожидается до 1 августа 2024 года.

"Сильные армии должны поддерживаться сильными экономиками для того, чтобы выигрывать войны. Украина продемонстрировала чрезвычайную устойчивость, столкнувшись с полномасштабным вторжением России, а наша экономика превзошла все ожидания. Но это хрупкое равновесие, которое зависит от продолжения последовательной и значительной поддержки партнеров. Своевременная реструктуризация долга является важной частью этой поддержки", – подчеркнул министр финансов Сергей Марченко.

Как уже объяснял в комментарии OBOZ.UA эксперт по международной экономике Иван Ус, дефолт Украины в августе объявляться не будет. Во-первых, потому что переговоры о госдолге по евробондам еще не завершены и есть большие шансы договориться о реструктуризации. Во-вторых, потому что партнеры Украины и сами заинтересованы в том, чтобы не допустить дефолта страны.

Соответственно, даже если по долгам придется платить, Украина сможет привлечь средства для этого. "Наши партнеры, которые помогают Украине, тоже заинтересованы в том, чтобы Украина не объявляла дефолт. Вся финансовая архитектура мира – Международный валютный фонд, Всемирный банк, другие институции – создана для того, чтобы не было дефолтов... Я не ожидаю дефолта Украины просто потому, что наши партнеры не дадут дефолту Украины произойти", – отметил Ус.

Как сообщал OBOZ.UA, госдолг Украиныпревысил 6 трлн грн, что является историческим рекордом. В валютном эквиваленте сумма составляет 151,5 млрд долларов. Тем не менее, по словам специалистов, ситуация остается контролируемой. Вопрос выплаты основного массива долгов будет решаться уже после окончания войны, и есть надежда, что Россия понесет финансовую ответственность.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!