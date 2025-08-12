Китай поставил паузу в торговой войне: Пекин и Вашингтон дали друг другу еще 90 дней

Китай продлил на 90 дней отсрочку введения дополнительного 24% тарифа на американские товары, синхронизировав это решение с действиями США. Отмечается, что цель такого шага – сохранить переговорный процесс и избежать эскалации торговой войны между двумя экономиками.

Об этом говорится в специальном заявлении Министерства торговли КНР. В августе 2025 года торговое напряжение между двумя крупнейшими экономиками мира снова получила временную разрядку.

Китай официально объявил о продлении на 90 дней отсрочки введения дополнительного таможенного тарифа в размере 24% на американский импорт. Такое решение стало синхронным с действиями Соединенных Штатов, которые также сохранили паузу в повышении пошлин на китайские товары.

"Начиная с 12 августа 2025 года действие 24% тарифа на американские товары будет приостановлено еще на 90 дней. При этом остальные 10% тарифа на эти товары продолжит взиматься", – сообщило министерство торговли КНР в своем официальном заявлении.

Таким образом, Китай не полностью отказался от торговых ограничений, но продемонстрировал готовность сохранить пространство для переговоров. Кроме этого, Пекин пообещал приостановить или отменить ряд нетарифных контрмер против США, среди которых:

внесение американских компаний в "черные списки";

ограничение экспорта редкоземельных элементов в США.

Такие шаги должны соответствовать договоренностям, достигнутым 10-11 мая 2025 года в Женеве. Предпосылки этого решения восходят к началу года, когда президент США Дональд Трамп в апреле объявил о масштабном повышении тарифов на импорт из всех стран, включая Китай. Пекин ответил зеркальными действиями, что обострило торговую войну.

В конце июля в Стокгольме состоялись переговоры, на которых стороны согласовали продлить взаимные "тарифные паузы" еще на 90 дней для подготовки нового двустороннего торгового договора. Однако в США это решение требовало подписи президента, и Трамп сделал это в последний момент, за несколько часов до завершения предыдущего срока.

Если бы пауза не была продлена, с 13 августа 2025 года тарифы США и Китая вернулись бы к пиковым уровням, наблюдавшимся весной, когда таможенные ставки достигали более 100% на отдельные категории товаров. Это могло бы нанести существенный удар по мировым цепочкам поставок, инвестиционным настроениям и экономическому росту обеих стран.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Трамп подписал указ о введении дополнительной 25% пошлины на импорт индийской нефти – еще 25% пошлины уже действует, поэтому суммарный "тариф" возрастет до 50%. Причиной такого решения стали значительные закупки Индией российской нефти, несмотря на санкционное давление Запада. Новая пошлина может существенно повлиять на торговые отношения между США и Индией.

