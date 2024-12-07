Индия после угроз Трампа открестилась от идеи Путина: новой валюты вместо доллара не будет

Глава Резервного банка Индии Шактиканта Дас открестился от идеи главы Кремля Владимира Путина ввести новую валюту вместо доллара. Это стало ответом на угрозы избранного президента США Дональда Трампа (инаугурация состоится в январе 2025-го) наказать БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР) за попытку создать альтернативу американской валюте.

Видео дня

Как пишет Вloomberg, Дас заявил, что БРИКС не принял решения о создании общей валюты для сокращения использования доллара. "Валюта БРИКС была идеей, выдвинутой одним из членов и обсуждалась, но решение не было принято", – заявил глава Резервного банка Индии.

Дас не озвучил, кто именно выдвинул подобную идею, однако эту идею публично выдвинул Путин еще в 2022-м. Однако через несколько лет стало ясно, что создать новую единую валюту невозможно.

"Также следует иметь в виду географическое распространение стран, в отличие от еврозоны, имеющей географическую смежность", – пояснил глава ЦБ. Трамп недавно предупредил страны БРИКС, что он потребует обязательств о том, что они не будут двигаться к созданию новой валюты как альтернативы доллару, и повторил угрозы ввести 100% тариф на продажу их товаров.

Индия пытается поощрить использование рупии в трансграничных платежах, поскольку она стремится снизить зависимость от доллара. Этот шаг является частью усилий премьер-министра Нарендры Моди, направленных на увеличение присутствия Индии на мировой арене и позиционирование страны как производственной альтернативы Китаю. "Мы не сделали ни одного шага для дедолларизации", – сказал Дас.

Как известно, доллар США является наиболее используемой валютой в мировом бизнесе и торговле. Однако страны БРИКС, в частности, Россия и Китай, призвали блок пересмотреть статус доллара и создать собственную валюту. Такое предложение было представлено на прошлогоднем саммите БРИКС в Южной Африке. Однако первую идею озвучил именно Путин.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Дональд Трамп пригрозил объявить торговую войну Европейскому Союзу. Он заявил, что США могут увеличить пошлины на товары из ЕС до 100-200%.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!