Контракт " Укргидроэнерго " на 23,4 миллиона долларов с компанией, связанной с отмыванием денег для российских спецслужб, вызвал серьезный международный скандал. вопросы безопасности Украины.

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Об этом пишет Financial Times. Украинская государственная компания "Укргидроэнерго", отвечающая за управление крупнейшей гидроэнергетической инфраструктурой страны, заключила контракт с турецкой компанией Altair Lojistik Ve Ticaret.

Контракт предусматривает поставку кабелей и другого оборудования для защиты Днепровской ГЭС, ключевого энергетического объекта, от российских атак. Проблема в том, что владелец компании Андрейс Браденс недавно попал под санкции Министерства финансов США за участие в сети отмывания денег для российских спецслужб.

Кем является Андрейс Браденс

Андрейс Браденс, также известный как Андрейс Каренокс, является гражданином Латвии, проживающим в Лондоне и позиционирующим себя как "международный предприниматель". .

Кроме того, Браденс сотрудничал с компаниями, которые помогали Москве обходить санкции, поставляя электронные компоненты для военной техники.

В марте 2024 года "Укргидроэнерго" заключило контракт с турецкой компанией Altair Lojistik, принадлежащей Браденсу. Целью проекта стало строительство подземных укреплений для защиты Днепровской ГЭС. к катастрофическим последствиям для энергосистемы Украины

Контракт предусматривает завершение всех работ и поставок до конца 2024 года. уже тогда была информация о его сомнительной деятельности.

Народный депутат Украины Ярослав Железняк ("Голос") назвал ситуацию "грандиозной ошибкой". ", – написал он.

Железняк также подчеркнул, что проверка перед заключением контракта была недостаточно тщательной, ведь в открытых источниках уже существовали данные о связях Браденса с Россией "Просто молодцы", - подытожил нардеп.

Министерство финансов США недавно ввело санкции против Андрейса Браденса, включая его британские компании, которые, по данным следствия, были частью сети отмывания денег, связанная с ним Тайская Siam Expert Trading Company, также попала под санкции за помощь России в закупке электронных. компонентов

На фоне этих событий стало очевидным, что прозрачность и тщательность проверок во время заключения таких контрактов являются критически важными для безопасности страны. будут действовать в соответствии с украинским законодательством и условиями соглашения.

Как писал OBOZ.UA ранее, восстановление Днепровской гидроэлектростанции после российского ракетного обстрела будет продолжаться не менее трех лет.

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