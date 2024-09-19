Европа создаст резерв дизеля для Украины: где будут хранить горючее

ЕС (Европейский Союз) создаст резерв дизельного горючего для Украины, чтобы обеспечить работу генераторов в социальных учреждениях во время продолжительных аварийных отключений электроэнергии зимой. Запасы будут храниться в ЕС во избежание российских атак на энергетические ресурсы.

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Об этом сообщат источники Forbes в Кабмине. Правительство готовится к зиме, когда может возникнуть серьезный дефицит генерации электроэнергии, и прогнозируется, что основная тяжесть отключений электроэнергии ляжет на население.

По данным Ассоциации энергоэффективных городов, ожидается, что Украина войдет в зиму с дефицитом поколения на уровне около 20%. В этой связи дизельное топливо станет важным ресурсом для работы генераторов, на которых будут функционировать социальные объекты, такие как больницы, школы и другие учреждения критической инфраструктуры.

Украина договорилась с ЕС о том, что дизельные резервы будут храниться на территории Европейского Союза во избежание возможных российских атак на эти ресурсы в Украине. Хранение горючего за пределами страны обеспечит безопасность запасов и их оперативную доставку в случае необходимости.

Почему дизельный резерв важен

Зимний период всегда сопровождается ростом потребления электроэнергии из-за потребности в отоплении. При понижении температуры спрос на энергию растет, и Украина уже испытывает значительные трудности в обеспечении стабильного электроснабжения. Энергетическая система страны испытала более тысячи атак со стороны России с начала полномасштабного вторжения в октябре 2022 года, что привело к серьезным перебоям в работе энергетической инфраструктуры.

Во время одной из самых больших атак в августе 2024 года более 200 ракет и дронов нанесли значительный ущерб энергосистеме, что повлекло за собой масштабные отключения света в разных регионах Украины. Как отметил министр энергетики Герман Галущенко, сейчас идет масштабная ремонтная кампания, цель которой – возобновить стабильную работу энергетических объектов и подготовить их к осенне-зимнему периоду. Однако дефицит электроэнергии остается большой проблемой.

Как будут влиять аварийные отключения

Ожидается, что зимой отключения электроэнергии могут занять до шести часов в сутки для большинства потребителей. Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко прогнозировал, что дефицит электричества может составить 35%, особенно в самые холодные периоды года. Это приведет к еще большим перебоям в поставке энергии к домохозяйствам, что повышает важность готовности к длительным аварийным ситуациям.

Генераторы, работающие на дизельном топливе, помогут обеспечить бесперебойную работу больниц, учебных заведений и других критических учреждений даже в самых тяжелых условиях. При поддержке ЕС этот резерв горючего станет важной частью плана подготовки к зимним месяцам и сохранения функционирования важных социальных учреждений в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, при худшем развитии события зимой украинцам могут отключать свет на 18 часов в сутки. Впрочем, в других условиях их общая продолжительность не будет превышать 4 часов.

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