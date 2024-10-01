"Это достаточно несправедливо": назван главный недостаток повышения военного сбора в Украине

В Украине планируется поднять налоги – экономика не выдерживает колоссальных военных расходов в условиях полномасштабного вторжения российских войск. Но больше всего дискуссий вызывает самое повышение военного сбора на время действия военного положения.

Видео дня

Об этом в интервью OBOZ.UA заявил первый заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк ("Голос"). В настоящее время продолжается внесение поправок в законопроект № 11416-д, но больше всего вопросов у нардепов вызывает целесообразность поднятия ставки военного сбора с 1,5% до 5%.

"Там есть вещи, которые условно малодискуссионны. Есть более дискуссионные. Наибольшая дискуссия идет по военному сбору. Я лично считаю, что такое радикальное повышение военного сбора с 1,5% на 5% – достаточно несправедливо", – подчеркнул Железняк.

Он пояснил, что военный сбор является по сути налогом на зарплату, который идет прямо в бюджет. То есть таким образом это создает нагрузку только на тех граждан, которые работают официально и получают "белую" зарплату.

"К сожалению, это точно не весь украинский бизнес. Выходит так, что мы облагаем налогом больше всего честных и просим заплатить за всех. Я не буду сейчас говорить, как можно было бы найти подобные суммы сразившись с "тенью". Свою часть реформы таможни и БЭБ мы начали, сейчас будет внедрение

Но, несмотря на это, Ярослав Железняк считает, что повышение военного сбора нужно сбалансировать благодаря повышению НДС. То есть оставить ставку сбора на уровне 1,5-3%, а НДС повысить на 1-2%.

"НДС – это налог на потребление: чем больше вы потребляете, чем дороже товары вы потребляете, тем больше вы его заплатите. Поэтому мне кажется, что, во-первых, нам, как государству, его значительно легче администрировать. А с другой стороны, это точно справедливее, чем облагать налогом опять же "белые" зарплаты", – добавил нардеп. .

Как уже писал OBOZ.UA, 17 сентября проект закона №11416-д был одобрен 241 голосами поддержки в повторном первом чтении. Помимо повышения ставки военного сбора, этот документ предусматривает следующие изменения:

50% налог на прибыль банков в 2024 году;

введение военного сбора для 1-2 и 4 групп ФЛП на уровне 10% от размера минимальной зарплаты (сейчас это 800 грн);

введение 1% военного сбора для всех форм ФЛП 3-й группы;

авансовые взносы на АЗС;

25% прибыли на финучреждения (кроме страховщиков);

помесячная отчетность НДФЛ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!