Украинцам станет труднее получить гражданство в стране ЕС: какие радикальные изменения предлагают

В Германии планируют запретить натурализацию мигрантов по ускоренной процедуре – на сегодня это возможно при условии проживания в стране в течение трех лет. Таким образом правительство надеется уменьшить поток искателей убежища и беженцев.

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Как сообщает Bloomberg, автором инициативы является министр внутренних дел Александер Добриндт. Кабинет министров страны может одобрить соответствующий законопроект в среду, 28 мая.

"Экспресс-натурализация после трех лет проживания была ошибкой. Мы сейчас положим этому конец. Немецкое гражданство должно быть получено в конце процесса интеграции, а не в начале", – говорит сам Добриндт.

Стоит отметить, что эта инициатива была введена предыдущим правительством Олафа Шольца для борьбы с нехваткой рабочей силы на рынке. Впрочем, его преемник, консерватор Фридрих Мерц, стремится сделать крупнейшую экономику Европы менее привлекательной для иностранцев.

Согласно действующей политике, в Германии существует два способа получить гражданство. Резиденты могут подать заявление на натурализацию:

после трех лет проживания , если свободно владеют немецким языком и продемонстрируют существенные образовательные или профессиональные достижения;

, если свободно владеют немецким языком и продемонстрируют существенные образовательные или профессиональные достижения; после пяти лет, если соответствуют определенным требованиям, относительно языковых навыков и знания немецкой истории.

Добриндт считает три года слишком коротким сроком, чтобы давать иностранцам возможность интегрироваться в немецкий социум. Кроме того, он надеется, что предложенные изменения уменьшат поток искателей убежища в Германии.

"Мы уменьшаем эти факторы притяжения", – говорит он, отмечая, что ускоренная натурализация создала "ложные стимулы" для переезда в Германию.

Тем не менее, во всех секторах экономики страны наблюдается нехватка квалифицированных работников. Поэтому местные бизнес-группы годами призывают правительство сделать Германию более привлекательной для иностранных квалифицированных работников и убрать препятствия для их трудоустройства.

Решение может будет обсуждаться 28 мая на правительственном собрании между консервативным блоком ХДС-ХСС и их младшим партнером по коалиции – Социал-демократами. Также планируется рассмотрение и других правительственных проектов, в частности введение более низких цен на энергоносители для промышленных компаний и внедрение специальных вариантов налоговой амортизации для компаний, которые инвестируют в Германии – оба пункта были включены в подписанное в начале этого месяца коалиционное соглашение.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что Германия готовится к изменениям в политике в отношении украинских беженцев. В частности, правительство страны дает понять, что возможность получать социальные выплаты без работы постепенно исчезает, а статус временной защиты для украинцев может быть пересмотрен после 2026 года. Кроме того, тем, кто может работать, но без уважительных причин остается незанятым, "первым предложат ехать домой".

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