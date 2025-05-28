ЕС планирует одобрить заявку Болгарии на вступление в еврозону – Politico

Болгария может перейти на евро с 1 января 2026 года. Европейский Союз планирует одобрить ее заявку на вступление в еврозону, что сделает Болгарию 21-м членом валютного союза.

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Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на европейских чиновников. По их словам, Европейская комиссия и Европейский центральный банк готовятся дать положительную оценку в официальном отчете, который будет обнародован уже в следующую среду.

Переход Болгарии на евро позволит стране углубить экономическую интеграцию с другими государствами-членами ЕС, уменьшить расходы на валютные операции, а также получить представительство в Совете управляющих ЕЦБ. Хотя Болгария уже давно имеет стабильный курс национальной валюты – лева – к евро, до сих пор она не имела права голоса в вопросах монетарной политики.

Вице-премьер-министр Болгарии Атанас Пеканов отметил, что вступление в еврозону только укрепит экономический суверенитет страны.

"Присоединение к евро лишь укрепит (суверенитет) для Болгарии – мы будем участвовать в процессе принятия решений ЕЦБ" – сказал он.

Впрочем, эксперты предупреждают о возможных рисках. В частности, речь идет о потенциальном росте цен после введения евро, что может негативно повлиять на домохозяйства с низкими доходами, особенно в сельской местности. Такой эффект наблюдался в нескольких странах, которые ранее присоединились к еврозоне, в частности в Словакии, Литве и Эстонии.

Президент Болгарии Румен Радев предложил провести национальный референдум по отсрочке вступления в еврозону, однако конституционный суд страны ранее уже признал такую инициативу неконституционной. Против идеи референдума выступили и большинство парламентских партий, которые поддерживают присоединение к евро.

Премьер-министр Болгарии Россен Елязков заявил, что в текущих условиях такая инициатива лишь усиливает страхи среди граждан, тогда как страна должна сосредоточиться на повышении конкурентоспособности своей экономики.

"Это не имеет смысла, в то время, когда нация должна быть уверена, что введение евро только пойдет на пользу конкурентоспособности нашей экономики, для нас, чтобы ввести дебаты, которые на самом деле манипулируют людьми и вселяют в них страх", – отметил премьер.

Сейчас Болгария постепенно выполняет критерии для вступления в еврозону. Одним из основных требований является контроль за уровнем инфляции: средний годовой показатель должен быть не выше 1,5 процентного пункта от трех стран ЕС с самым низким уровнем инфляции. В 2024 году инфляция в Болгарии снизилась до 2,6%, однако, по прогнозам, в этом году она может вырасти до 3,6% из-за повышения НДС.

Несмотря на временные вызовы, вступление в еврозону рассматривается болгарским правительством как стратегический шаг к экономической стабильности и усилению позиций страны в Европейском Союзе.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в прошлом году парламент Болгарии сделал первый шаг к введению евро в качестве национальной валюты. Для этого депутаты в первом чтении приняли соответствующий правительственный законопроект.

Также уже в этом году Болгария планирувала перейти на евро. Переходный период продлится один месяц, когда и лев, и евро будут законным платежным средством – в это время Центральный банк обеспечит бесплатный обмен левов на евро, а в течение года после введения евро цены будут отображаться в обеих валютах.

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