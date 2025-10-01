ЕС хочет получить выгоду от кредита Украине: как потратят замороженные активы РФ

В ЕС (Европейский Союз) обсуждают креативную идею превратить замороженные активы России в беспроцентный "репарационный кредит" для Украины. Полученные средства планируют направить прежде всего на закупку европейского оружия, чтобы одновременно поддержать Киев и укрепить собственную оборонную промышленность.

Об этом сообщает Politico. Сегодня, 1 октября, в Копенгагене проходит неформальный саммит лидеров ЕС, где главной темой станут замороженные российские активы на сумму около 140 миллиардов евро.

Как сообщает издание, дискуссия среди европейских политиков за последние недели резко сместилась от ограниченного использования лишь процентов из этих средств – к прямому направлению самих активов на поддержку Украины. Европейские лидеры склоняются к идее предоставить Украине репарационный кредит под нулевой процент, основанный на замороженных российских активах.

Ключевое условие – значительная часть этих денег должна быть потрачена на закупку вооружений у европейских производителей. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что такая схема позволит не только обеспечить Киев оружием, но и усилить оборонную промышленность самой Европы. По ее словам, ЕС нуждается в структурном решении для долговременной военной поддержки Украины.

Позиции ключевых игроков

Германия: канцлер Фридрих Мерц настаивает, чтобы средства использовались исключительно на закупку оружия, а не на восстановление инфраструктуры. Его аргумент поддержали большинство стран-членов. "Если Украина проиграет войну, восстанавливать будет нечего", – заявил один из дипломатов ЕС;

Самым острым вопросом остается юридическая легитимность конфискации активов РФ. Если решение не выдержит проверки в европейских судах, план может быть заблокирован. В то же время обсуждается возможность перехода от единогласия к квалифицированному большинству при принятии санкционных решений, что позволило бы обойти вето Венгрии и Словакии.

Кроме того, юристы Совета ЕС убеждают, что правовые механизмы можно адаптировать. Однако финансисты продолжают искать "креативные" способы, чтобы оформить этот кредит без угрозы международных судебных исков.

Украина испытывает острый дефицит средств для финансирования армии. По словам европейских чиновников, у Киева есть всего несколько месяцев, чтобы получить дополнительное финансирование. Поэтому решение должно быть принято уже осенью.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Сенат Соединенных Штатов Америки была внесена новая резолюция по замороженным в мире российским активам. Резолюция призывает исполнительную власть и лидеров стран "Большой семерки" и Европейского Союза конфисковать суверенные активы страны-агрессора России, находящиеся под юрисдикцией членов G7.

