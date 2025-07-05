ЕС готовит запас редких минералов: рассматривают экстренную ситуацию

В ЕС заявили, что создадут экстренные запасы критически важных минералов и комплектов для ремонта кабелей, поскольку растет беспокойство относительно уязвимости к нападениям. Государства-члены должны координировать резервные поставки продовольствия, лекарств и даже ядерного топлива, заявил исполнительный орган ЕС.

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Об этом говорится в публикации Financial Times. "ЕС сталкивается со все более сложным ландшафтом рисков, характеризующимся ростом геополитической напряженности, включая конфликты, растущее влияние изменения климата, ухудшение состояния окружающей среды, а также гибридные и киберугрозы", – говорится в проекте документа Европейской комиссии, излагающего стратегию накопления запасов, с которым ознакомилась Financial Times.

Это также ускорит работу над запасами на уровне ЕС таких предметов, как модули для ремонта кабелей, "чтобы обеспечить быстрое восстановление после перебоев в энергетических или оптических кабелях", и таких товаров, как редкоземельные элементы и постоянные магниты, которые имеют решающее значение для энергетических и оборонных систем.

Несколько случаев потенциального саботажа подводных кабелей связи и газопроводов в последние годы вызвали беспокойство относительно уязвимости критической инфраструктуры.Эта стратегия является частью более широких усилий ЕС по улучшению безопасности и устойчивости блока из 27 стран. В прошлом месяце генерал Карстен Бройер, начальник обороны Германии, предупредил, что Россия может напасть на государство-члена ЕС в течение следующих четырех лет.

ЕС также более уязвим к последствиям изменения климата, чем многие другие регионы, поскольку он нагревается вдвое быстрее, чем в среднем по миру. Лесные пожары на Крите заставили 5000 человек эвакуироваться с острова на этой неделе. В отчете, заказанном ЕС в октябре, бывший президент Финляндии Саули Нийнистьо заявил, что безопасность следует считать "общественным благом", и призвал к готовности к действиям.

Относительно создания запасов, он сказал, что Брюссель должен "определить цели для обеспечения минимальных уровней готовности в различных кризисных сценариях, в частности в случае вооруженной агрессии или масштабного нарушения глобальных цепей поставок". В марте ЕС также посоветовал домохозяйствам запасаться необходимыми вещами, чтобы пережить не менее 72 часов кризиса.

Блок уже имеет парк пожарных самолетов и вертолетов, самолет медицинской эвакуации и такие предметы, как полевые госпитали и критически важные медицинские средства, в 22 странах ЕС в рамках своих усилий по реагированию на стихийные бедствия. Но комиссия заявила, что создаст "сеть запасов" для улучшения координации между странами ЕС. В документе говорится об "ограниченном совместном понимании того, какие товары первой необходимости необходимы для готовности к кризисам на фоне быстро меняющегося ландшафта рисков".

Как уже сообщал OBOZ.UA, до конца действующего года в рамках Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли и действуют квоты, рассчитанные по формуле "7/12". То есть они пропорционально распределены к периоду с июня по декабрь (то есть 7 из 12 месяцев года), что соответствует сроку действия нынешнего регламента.

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