Украинцы собираются массово увольняться: почему и что происходит

В Украине из-за дефицита кадров темпы роста зарплат опережают все прогнозные уровни. Сразу в трех сферах (строительство, гостинично-ресторанный бизнес и водный транспорт) зарплаты выросли за год более чем на 40%. Это едва ли не рекордный показатель за последние годы.

Видео дня

Как говорится в материале OBOZ.UA, абсолютное большинство украинцев уровнем своей зарплаты не удовлетворены. Согласно данным аналитического отчета Gradus Research, в Украине удовлетворены своей работой только 26% опрашиваемых. Из них "полностью удовлетворены" 4% и просто "удовлетворены" 22% опрошенных. Год назад количество довольных было на 8 п.п. выше. Недовольны своей работой 37% опрошенных – это наиболее популярный вариант ответа на вопросы. Из них "категорически недовольны" своей работой 10%, а просто "недовольны" – 27%.

Больше всего недовольных в восточных регионах (51%), а меньше всего – в Киеве (34%). Важнейшим фактором называют дружескую атмосферу (40%), отношения с руководителем (30%) и условия труда (29%). Больше украинцы недовольны своим доходом – 56% считают его недостаточным, 26% – категорически недостаточным. В сумме 82% украинцев недовольны своими доходами.

Средний уровень зарплаты, который удовлетворил бы украинцев, составляет 32 404 грн в месяц. Эта сумма на 75% превышает фактическую среднюю зарплату респондентов, которая составляет 18 464 грн. Средний уровень зарплаты, который удовлетворил бы украинцев, – 32 404 грн в месяц, свидетельствуют результаты опроса 4Service Group. При этом львиная доля опрошенных работников (63%) заявила о намерениях уволиться и искать лучшую работу в течение ближайших шести месяцев.

Низкие зарплаты, отсутствие перспектив карьерного роста, плохие условия труда – вот ключевые причины желания украинцев уволиться. Вместе с тем, по оценкам правительства, в Украине после окончания полномасштабной войны не будет хватать около 4 млн работников.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцев приглашают на работу в шахты с зарплатой от 40 тыс. грн. При этом для трудоустройства не требуется специализация.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!