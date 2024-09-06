Что с дефолтом: Fitch повысило рейтинг Украины в гривне

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в гривне с CCC- до CCC+. Это означает снижение риска дефолта в Украине в нацвалюте.

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Об этом сообщили в самом агентстве. Повышение же рейтинга произошло после завершения Украиной реструктуризации долга по еврооблигациям на общую сумму 20,5 млрд долларов (24,3 млрд долларов, включая накопленные проценты за двухлетний мораторий на выплаты по еврооблигациям в августе 2022 года) на восемь еврооблигаций с основным долгом 15,2 млрд долларов.

В связи с этим в Fitch присвоили недавно выпущенным облигациям рейтинг "CCC". Что отражает:

сокращенное обслуживание внешнего долга Украины по облигациям без выплаты основного долга до 2029 года;

управляемые купонные выплаты в размере 165 млн долларов (0,1% прогнозируемого ВВП) в 2025 году и 423 млн млрд долларов (0,2% прогнозируемого ВВП) в 2026 году.

В то же время, отмечается, реструктуризация, поддержанная 97% держателей облигаций, приводит к номинальному сокращению на 37% и значительному сокращению обслуживания долга в долгосрочной перспективе. Поэтому Fitch прогнозирует, что общий государственный долг Украины составит 89,6% ВВП в 2024 году(без учета реструктуризации других коммерческих обязательств).

Последнее можно считать позитивом для Украины. Ведь озвученный прогноз ниже ранее ожидаемого показателя в 92,5%.

Вместе с тем, в Fitch считают, что успешное завершение реструктуризации долга Украины еврооблигациях является лишь частью одного более широкого эпизода реструктуризации – поскольку украинское правительство объявило о приостановке других платежей. Соответственно, долгосрочный рейтинг Украины там оставили на уровне RD, что означает ограниченный дефолт.

Ожидается, что такой рейтинг будет сохранятся до тех пор, пока Fitch не сочтет, что обмены завершены. А кроме того, что отношения со значительным большинством внешних коммерческих кредиторов нормализовались.

Кредитный рейтинг имеет существенное значение для привлечения новых инвестиций. Инвесторы по всему миру обращают внимание на рейтинговые показатели как стран, так и отдельных компаний. Чем выше показатель и стабильнее кредитный прогноз, тем меньше риски, а значит и привлекательность государства или компании для инвестиций.

Как сообщал OBOZ.UA, за январь-июль 2024 года Украина направила на сектор безопасности и обороны уже 1 трлн грн. Средства пошли на зарплаты военным, питание, закупки техники и многое другое. Все деньги на обеспечение военных Украина берет исключительно из собственного бюджета, поэтому жителей страны призывают платить налоги.

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