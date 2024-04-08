Дания выделила $6 млн для Украины: министр в Киеве раскрыл, куда пойдут деньги

Дания выделила 40 млн датских крон (около $6 млн) на восстановление энергетической системы Украины после ракетных ударов российских войск.

О решении датского правительства на встрече с министром энергетики Украины Германом Галущенко 8 апреля заявил министр климата, энергетики и коммунальных услуг Дании Ларс Огорд. Средства были выделены по линии Фонда поддержки энергетики Украины, сообщили в украинском Минэнерго.

"Мы благодарим Данию за это лидерство и ваш пример, который впоследствии последовали другие страны. Сейчас Фонд – эффективный механизм помощи энергосектора, через который закупается оборудование для восстановления и ремонта. Это усиливает устойчивость нашей энергосистемы", – прокомментировал выделение помощи Галущенко.

Также на встрече обсуждались темы текущих потребностей украинского энергосектора и мер по обеспечению стабильной работы украинской энергосистемы во время следующего отопительного сезона.

"Энергетика используются как оружие в войне против Украины, чтобы вымотать украинское население. Со своей стороны мы сделаем все возможное, чтобы сделать ее обеспечить надежность и устойчивость ее энергоснабжения", – сказал датский министр.

Это уже не первый пакет помощи, который Дания выделяет Украине. Ранее Министерство обороны этого королевства передало украинским защитникам танки БМП-2 и Т-72, бронированные инженерно-эвакуационные машины, боеприпасы и дроны. Совокупную стоимость помощи оценили в 3,7 млрд датских крон или 520 млн долларов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!