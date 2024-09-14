Что будет с долларом и стоит ли ожидать значительное изменение курса: опубликованы цифры

В Украине 14-15 сентября курс доллара будет находиться в пределах коридора: прием от 41,15 до 41,45 грн и продажа от 41,50 до 41,65 грн. А курс евро будет находиться в пределах: прием от 45,50 до 45,90 грн и продажа от 45,95 до 46,35 грн.

Видео дня

Об этом говорится в публикации "Минфина". Евро снова продолжит быть главным инструментом для спекулятивного заработка в эти выходные из-за очень большого разброса котировок евровалюты в разных сетях обменников по всей Украине.

За эту неделю на торгах доллар вырос при продаже на 40 копеек – с 40,94/40,98 начала понедельника до 41,35/41,38 гривен до конца пятницы А безналичный евро вырос со стартовых уровней 9 сентября 45,3123 /45,3402 почти на 56 копеек - до котировок 45,886/45,8986 гривен до завершения сессии 13 сентября.

На наличном рынке к вечеру пятницы особого ажиотажа не было. Доллар спокойно продавали за 41,50 – 41,60 гривен, а наличный евро – за 45,95 – 46,20 гривен. Но общая негативная тенденция сохраняется: спрос на валюту со стороны граждан продолжает превышать объемы ее сдачи населением в обменники и продажу валюты с карточек граждан банкам:

"В такой ситуации в эти выходные владельцам обменников нет смысла как особенно снижаться по курсу продажи доллара и евро, так и незачем сильно сужать свои спреды между покупкой и продажей валюты. Они продолжат работать в формате "с оборота" со средним уровнем спреда в пределах 20 −25 копеек по доллару и 20−30 копеек за евро. Оптовые обменники (по суммам от 1 000 долларов или евро) традиционно будут готовы "двигаться" в пределах 3-5 копеек как по повышению уровня приема валюты у граждан, так и по ценнику своих продаж", – говорится в публикации.

Как ранее писал OBOZ.UA, в бюджет заложат курс доллара в размере 45 грн/$. В то время как в 2024-м курс доллара составляет 40,8 грн/$.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!