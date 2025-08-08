Мы говорим "БрИКС" (или, правильнее, "БрИКС+") – подразумеваем мордор, то есть прежде всего эту сраную р, и совершенно напрасно.Ведь из всех его стран-членов – Бразилии, мордора, Индии, КНР, ЮАР (в честь которых он назван), Египта, ОАЭ, Эфиопии, Ирана и на данный момент последней Индонезии (все эти пять - протеже Китая и/или ЮАР, которую, кстати, тоже пригласили китайцы) – 70 процентов суммарного ВВП производит именно КНР, благодаря которой, между прочим, организация и превышает (уже 5 лет!) суммарный ВВП всех стран G7.

Видео дня

[Впрочем, на душу населения наибольший ВВП там – мордорский, а со стремительным уничтожением российского населения он даже ещё и растёт.]

При этом общая доля БрИКС в мировом ВВП составляет 37,3 процента (по состоянию на 2024 год), что на удивление совсем ненамного меньше удельного веса соответствующих стран в населении (45%).Попытки мордора создать в БрИКС отдельную антиамериканскую глобальную платёжную систему (дабы обходить санкции) не нашли соответствующего понимания в том же Китае (пусть, мол, Россия больше нуждается именно в китайской помощи), а вот Трамп отреагировал, пообещав всем, кто присоединится к этой организации, дополнительные(!) 10-процентные пошлины.

Ну а из бриксовых стран/членов весьма обиделись на пошлины Трампа опять-таки Китай (настоящая торговая война), а также Индия и Бразилия , в отношении которых уже речь идёт о суммарных 50% против каждой, но от этих двух пока что исходит лишь дипломатическое бухтение.

Если же БрИКС осмелится ещё и обустроить собственную валюту в противовес доллару (а то были и такие слухи, которые потом все все там дружно опровергали), Трамп пообещал всем её членам на этот случай СТОПРОЦЕНТНУЮ пошлину (в обоих смыслах: и именно 100%, и наверняка).

Непонятная интересность: среди партнёров организации имеется и член НАТО Турция, которая также подала заявку на вхождение в неё. Отдельным центром притяжения она вряд ли станет - это не удаётся даже мордору, а вот если ляжет совсем немножечко (чисто экономически!) под Китай – от имени, так сказать, Европы, то набьёт себе дополнительную цену для вступления ещё и в ЕС в качестве такого себе специфического противотрамповского удобного мостика между ним и КНР, а кроме того – поможет Китаю в противостоянии с главной "внутренней" экономической конкуренткой. Нет: понятно, не с Россией. С пятой в мире по ВВП Индией.