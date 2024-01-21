Болгария рассчитывает присоединиться к еврозоне до конца года: остался один шаг

Болгария рассчитывает к концу текущего года присоединиться к еврозоне – валютному союзу государств-членов Европейского Союза, которые приняли евро как свою национальную валюту и единственное законное платежное средство. Премьер-министр страны Николай Денков сообщил, что для этого Болгарии осталось выполнить один последний критерий, который касается уровня инфляции.

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Об этом пишет Болгарское телеграфное агентство (БТА). Инфляция в стране не должна превышать 1,5% от трех самых низких показателей в еврозоне.

"У Болгарии один из самых низких уровней инфляции в регионе, но по сравнению со странами еврозоны, которые в принципе имеют низкую инфляцию, это создает трудности", – объяснил премьер.

По его словам, в последнее время уровень инфляции в Болгарии стремительно падает, в частности за прошлый месяц – более чем на 1%.

Во время всех разговоров, которые глава правительства имел в Давосе и ранее с представителями Европейского центрального банка, с политиками, Европейской комиссией, отмечалось, что если Болгарии удастся справиться с инфляцией, не будет проблем с ее принятием в зону евро. Также обсуждалось исключение, как с Хорватией, но оно "должно быть в пределах разумного".

"Нет никаких гарантий, что мы добьемся успеха к лету, когда будет опубликован отчет, но я очень уверен, что до конца года мы выполним этот критерий", – резюмировал Денков.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил шорт-лист тем, которые будут использованы в дизайне банкнот евро нового поколения. Окончательный выбор предстоит сделать между темами "птицы и реки" и "европейская культура".

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