Без военных не обойтись: названы главные условия открытия аэропортов в Украине

Возобновление гражданской авиации в Украине возможно только в городах, удаленных от России и с меньшим количеством воздушных тревог. Окончательное решение будет зависеть от оценки рисков военными и авиационными регуляторами.

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Об этом OBOZ.UA рассказал эксперт по вопросам развития авиационного рынка Богдан Долинце. Возобновление полетов невозможно без подготовки самих аэропортов и авиакомпаний.

Они должны быть готовы к работе в условиях повышенных рисков, вызванных военной ситуацией. В этом контексте важную роль играют международные рекомендации, в частности, от ICAO (Международной организации гражданской авиации) относительно полетов в зонах с повышенными рисками. Такие правила действуют в странах, где есть террористические или военные угрозы, например Иран или Ирак. Однако в условиях полномасштабной войны, как в Украине, ситуация значительно сложнее.

Эксперт подчеркивает, что аэропорты и авиакомпании должны иметь четкие процедуры и регламенты для обеспечения безопасности пассажиров и самолетов при возникновении воздушной тревоги или угрозы ракетных атак. Важную роль в принятии решения о возобновлении авиаперевозок играют именно военные.

Они единственные, кто может точно оценить уровень рисков и способность защитить отдельные аэропорты и авиационную инфраструктуру. Только после детального анализа ситуации безопасности можно будет принять решение о возможном открытии полетов.

Военные оценивают способность противовоздушной обороны защищать аэропорты от возможных атак, а также учитывают типы оружия, которые могут быть использованы врагом. Разные города имеют разную удаленность от российской границы, что оказывает непосредственное влияние на уровень угрозы. К примеру, баллистические ракеты имеют дальность 500-1000 км, крылатые ракеты могут лететь на еще большие расстояния, а дроны-камикадзе способны преодолевать сотни километров.

На сегодняшний день в Украине действует запрет на использование воздушного пространства для гражданской авиации. Ни одно гражданское судно не имеет права совершать полеты без соответствующего разрешения. Решение об открытии воздушного пространства может быть принято только с согласия всех соответствующих органов: Государственной авиационной службы, Украины и военных структур.

Украинские регуляторы могут консультироваться с международными авиационными органами, такими как EASA (Европейское агентство безопасности полетов) или FAA (Федеральная авиационная администрация США). Однако окончательное решение остается за украинской стороной, согласно международному авиационному законодательству.

Где возможно возобновление авиаперевозок

По словам Долинце, приоритетными для возобновления полетов могут быть аэропорты, расположенные на значительном расстоянии от зоны боевых действий и российской границы. Удаленность от России уменьшает риск применения дальнобойного оружия, что повышает безопасность полетов.

Другим важным фактором является количество воздушных тревог в регионе. Города с меньшей частотой и продолжительностью воздушных тревог будут благоприятнее для восстановления авиаперевозок, поскольку это уменьшит дополнительные затраты времени и ресурсов на обеспечение безопасности пассажиров.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина вряд ли возобновит полеты пассажирских самолетов из Киева до конца 2025 года. Львовский аэропорт имеет больше шансов, поскольку для него будет легче оформлять летные страховки. Но в любом случае решение еще не принято, и даже в случае получения "зеленого света" на фактическое возвращение к работе аэропорта "Львов" требуется не менее 45 дней, а "Борисполя" – около двух месяцев.

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