Без Керченского моста, зато с аэропортами и автобанами: стало известно, каким будет Крым после деоккупации

Украина разрабатывает экономическую модель развития Крыма, которая будет реализована после деоккупации полуострова. Модель включает в себя 5 ключевых пунктов и, в частности, коснется развития туризма, транспортной инфраструктуры и других важных отраслей. Кроме того, предусмотрен демонтаж российского Крымского моста.

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Об этом сообщило Минреинтеграции. Программу представил премьер-министр Денис Шмигаль в ходе третьего саммита Крымской платформы.

Каким будет Крым после деоккупации – пункты стратегии

1. Новый туристический центр Европы

Предполагается, что курортный сезон в Крыму будет не только летом, а и круглый год. Речь идет о новой гостиничной инфраструктуре и публичных пространствах под брендом "Крым365".

2. Транспортная артерия Украина – Европа – мир

Крым должен стать частью европейского транспортного пространства и интегрироваться в европейскую сеть дорог TEN-T. Для этого на полуострове построят четыре автобана, два аэропорта международного уровня, а также демонтируют Крымский мост, чтобы вернуть безопасное мореходство в Черном и Азовском морях.

3. Стабильная энергетическая система

Речь идет об интеграции Крыма в систему ENTSO-E. Ставка будет сделана на возобновляемые источники энергии, а также разработку Черноморского газового шельфа.

4. Аграрный сектор

Готовится проект восстановления Каховской ГЭС для орошения юга Украины, включая Крым. Упор будет сделан на малых фермерских хозяйствах. Кроме того, планируется масштабирование в Крым правительственной программы єРобота по поддержке виноградарства.

5. IT-хаб европейского и мирового уровня

Речь идет о специальном режиме для привлечения инвестиций в науку, образование и инновации. Крым должен стать украинской Кремниевой долиной, считают в Кабмине.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированном Крыму рано утром 24 августа были слышны взрывы возле населенного пункта Маяк на мысе Тарханкут. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что украинский десант высадился в Крыму.

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