Банкноты евро впервые в истории радикально изменят внешний вид

В ЕС готовят первый в истории масштабный редизайн евровалюты. В связи с этим в 20 странах еврозоны началось голосование за тему, в которой будет выполнено новое оформление купюр. Всего представлено семь вариантов (список – ниже).

Видео дня

Голосование стартовало 10 июля и закончится в августе, пишет Bloomberg. "Мы хотим, чтобы европейцы идентифицировали себя с дизайном банкнот евро, поэтому они будут играть активную роль в выборе новой темы", – заявила президент Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

Консультации уже велись несколько лет, и в результате были выбраны семь вариантов нового оформления евро. Так, граждане еврозоны делают выбор между такими темами:

птицы как символ свободы и стойкости;

европейская культура;

европейские ценности, отраженные в природе;

"будущее за тобой";

руки: "вместе мы строим Европу";

люди: "наша Европа";

реки: "воды жизни в Европе".

Кроме изменения дизайна, у евро улучшится защита от подделок. Также внимание уделят экологичности купюр: "Мы работаем над новой серией высокотехнологичных банкнот с целью предотвращения подделок и снижения влияния на окружающую среду", – сказал член исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетта.

Пока что на банкнотах евро изображены ворота и мосты, на них нет конкретных национальных символов или достопримечательностей. Предполагается, что внешний вид евро изменится евро изменится не так скоро. Окончательное решение примут в 2026 года.

Следует помнить, что обычно после существенного редизайна старые банкноты постепенно выводятся из обращения, и через некоторые время их уже могут не принять. В первую очередь, эта информация пригодится украинцам, которые хранят сбережения в евро наличными.

Как сообщал OBOZREVATEL, последним крупным "денежным" новшеством в ЕС стало введение в оборот обновленных банкнот 100 и 200 евро в 2019 году. Тогда ЕЦБ немного изменил дизайн и ширину купюр, а также усилил их защиту.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!