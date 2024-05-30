Банки и обменники готовятся менять курс в июне: украинцам рассказали, что будет с долларом

Украинские банки и обменники готовятся к небольшому изменению курса наличного доллара. По прогнозам, в первую неделю июня – с 3 по 9 июня – стоимость американской валюты будет находиться в пределах 40-41 грн. Вечером же 30 мая банки установили курс на среднем уровне 40,4/41 грн (покупка/продажа). Обменники – 40,62/41,02 грн.

О курсовых ожиданиях OBOZ.UA рассказал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой. Он отметил, что ежедневные курсовые изменения ожидаются:

до 30-50 коп. в банках;

до 50 коп. в обменных пунктах.

"Неделя пройдет в частых, чуть ли не ежедневных изменениях курсовых ценников, однако эти изменения не удивят и в общем не повредят рынку. Однако, несмотря на незначительные текущие курсовые изменения, нельзя отвергать постепенное влияние на рынок изменения тарифов на электроэнергию и планов по дальнейшей девальвации гривни", – сообщил Лесовой.

При этом он подчеркнул: несмотря на то, что ежедневные курсовые изменения будут достаточно заметны, в недельном разрезе они "будут некритическими". Более того, эти изменения не станут и испытанием для рынка.

"Рынок будет находиться в режиме управляемой гибкости, суть которого состоит в сменности курсов в зависимости от спроса и предложения. Однако регулятор имеет рычаги влияния на рынок через валютные интервенции, поэтому в любой момент может вмешаться, например, увеличив объем валютных вливаний", – резюмировал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, зампредседателя регулятора Сергей Николайчук же ранее объяснил: при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

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