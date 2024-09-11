Аграрный сектор под угрозой: из-за чего Украина теряет $11,2 млрд ежегодно

Украина ежегодно теряет $11,2 млрд из-за минного загрязнения, что снижает экспорт на $8,9 млрд и оказывает серьезное влияние на экономику, особенно аграрный сектор. Для полного разминирования страны требуется около $34,6 млрд, что позволит вернуть к производительному использованию значительную часть территорий.

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Об этом говорится в совместном исследовании Минэкономики и Tony Blair Institute. Ущерб от этого загрязнения составляет $11,2 млрд ежегодно, что сопоставимо с 5,6% ВВП Украины в 2021 году.

В настоящее время Украина является одной из самых заминированных стран мира – около 139 300 кв. км территории нуждаются в обследовании на наличие мин и других взрывоопасных предметов. Это почти четверть всей территории государства. Особенно пострадали сельскохозяйственные угодья, около 28 000 кв. км которых остаются непригодными для использования из-за минного загрязнения. Это, в свою очередь, уменьшает экспорт агропродукции на $8,9 млрд ежегодно, что составляет 13,2% общего экспорта Украины в 2021 году.

Минное загрязнение нанесло значительный ущерб нескольким регионам, в частности Черниговской, Сумской, Николаевской и Харьковской областям. Они потеряли более 20% регионального ВВП из-за заминированных территорий. В целом местные бюджеты недополучают более $1,1 млрд ежегодно, что подрывает экономическое развитие этих регионов и их способность финансировать важные социальные и инфраструктурные проекты.

Финансирование гуманитарного разминирования остается критически недостаточным. В 2022 году мировое сообщество объявило о финансовой помощи на разминирование в размере $798 млн, но Украина получила менее 50% от этой суммы. По оценкам Всемирного банка, для полного разминирования Украины необходимо около $34,6 млрд. Это включает в себя $50–200 млн на нетехническое обследование, $8,9 млрд на техническое обследование и $25,5 млрд на очистку земель.

По амбициозным планам правительства Украины до 80% заминированных территорий планируется вернуть к продуктивному использованию за следующие 10 лет. Для этого необходимо значительно увеличить финансирование – с $300 млн в год до $2,8 млрд. После завершения процесса разминирования Украина сможет компенсировать эти расходы за три с половиной года, что подчеркивает важность инвестиций в разминирование для будущего экономического восстановления страны.

С начала 2024 года саперы обследовали более 224 000 га земель, из которых 200 000 га уже очищены и возвращены аграриям для использования. В августе этого года аграрии получили доступ к 20000 га очищенных земель, что позволяет постепенно возобновлять сельскохозяйственное производство в пострадавших регионах.

Государственная поддержка направлена на помощь аграриям. В июле 2024 года правительство открыло прием заявок на компенсацию стоимости разминирования сельскохозяйственных земель через Государственный аграрный реестр. На эту программу в бюджете выделено 3 млрд грн, что позволит аграриям частично компенсировать расходы по очистке земель от взрывоопасных предметов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине официально появится новая профессия – оператор по поиску взрывоопасных предметов (деминер). Национальное агентство квалификаций одобрило профессиональный стандарт.

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