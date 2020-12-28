Журналистам OBOZREVATEL угрожают неизвестные из-за расследования о FreshForex: обращение в полицию

Журналистам OBOZREVATEL угрожают неизвестные из-за расследования схемы работы брокера FreshForex.

В редакцию издания и некоторым журналистам после публикации расследования "Центра общественной безопасности" о брокере Fresh Forex начали поступать угрозы. Неизвестный мужчина по телефону потребовал удалить материал с сайта, а в противном случае пригрозил физической расправой.

Звонки поступали с одного номера телефона в течение месяца. Компания ООО "Золота середина", основатель и издатель OBOZREVATEL, написала заявление в полицию, в котором предоставила все контакты злоумышленника а также его действующий номер телефона. Ждем, когда полиция начнет расследование, а также свяжется с журналистами для выяснения всех обстоятельств.

В ближайшее время мы подготовим серию текстов о компании FreshForex. Также мы призываем коллег разместить на своих ресурсах информацию об брокере, который не только лишает своих вкладчиков денег, но и пытается запугивать журналистов.

OBOZREVATEL требует от правоохранительных органов рассмотреть заявление редакции и привлечь ответственных за препятствие журналистской деятельности. Результаты расследования работы FreshForex также будут направлены в полицию.

Если вам что-либо известно о владельцах компании FreshForex либо же вы стали жертвой их деятельности, просим написать свою историю на почту obozrevatelfeedback@gmail.com.