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Зеленский переехал в Конча-Заспу: сколько стоил прежний дом президента и как он выглядит

Валентина Гембарская
Валентина Гембарская
Экономика
5,5 т.

  • Зеленский продал свой коттедж в селе Иванковичи под Киевом

  • Элитное жилье такого типа стоит от 340 тыс. долларов

  • Появились фото и видео с комплекса "Маєток"

Жилье Владимира Зеленского

Зеленский продал свой коттедж в "Маєтку".

Президент Владимир Зеленский на днях продал свой элитный коттедж под Киевом супруге заместителя фракции "Слуга народа" Юрия Киселя Валентине. Сумма сделки составила 12 млн гривен ($445 тыс.). Дом площадью 353 квадратных метра в поселке Иванковичи (Васильковский район, Киевская область) он приобрел в 2008 году за 815 тысяч гривен ($118,6 тыс. по курсу на тот момент). Сейчас глава государства живет на "даче Ющенко", куда недавно переехал.

OBOZREVATEL узнал, где жил Зеленский и сколько стоит, купить дом "как у президента".

"Маєток. Жемчужина Италии" – элитный коттеджный поселок в пригороде Киева. "Живописная природа, благоприятная экология, близость столицы, комфортабельная и высококачественная недвижимость премиум-класса", – указано на официальном сайте комплекса. Расстояние до Киева всего лишь 11 км. Сам комплекс находится под круглосуточной охраной и видеонаблюдением, а территория ограждена забором по периметру, въезд – через контрольно-пропускной пункт. В готовых домах установлена охранная и пожарная сигнализация.

Коттеджный городок "Маєток"

Коттеджный городок "Маєток" Скриншот

Коттеджный городок "Маєток"

Коттеджный городок "Маєток" Скриншот

Согласно декларации Зеленского, он приобрел здесь 2 объекта – оба в 2008 году. Первый – дом на 353 квадратных метра. Через 4 месяца Владимир купил здесь же 12 соток земли за 702,2 тыс. гривен, что тогда было равно $91,2 тыс.

Декларация Зеленского

Декларация Зеленского Сайт НАПК

Декларация Зеленского

Декларация Зеленского Сайт НАПК

На сайте "Маєтка" есть пару доступных вариантов. Их цена достигает от 1 тыс. долларов за квадратный метр. Таким образом за $340 тыс. можно купить участок 12 соток и дом, площадью – 344 кв.м, но без отделочных работ.

Коттедж в "Маєтку"

Коттедж в "Маєтку" maietok.ua

Коттедж в "Маєтку"

Коттедж в "Маєтку" maietok.ua

Коттедж в "Маєтку"

Коттедж в "Маєтку" maietok.ua

Коттедж в "Маєтку"

Коттедж в "Маєтку" maietok.ua

Коттедж в "Маєтку"

Коттедж в "Маєтку" maietok.ua

На въезде в коттеджный городок вас встретит охрана, а пройти на территорию можно лишь по предварительно договоренности с хозяином.

Въезд в "Маєток"

Въезд в "Маєток" "Страна"

Въезд в "Маєток"

Въезд в "Маєток" "Страна"

Неоднократно дом с витражными окнами, тремя санузлами, просторной кухней-столовой, несколькими спальнями и летней террасой попадал в объективы камер. На тот момент еще шоумен оборудовал себе в коттедже спортзал, где снимал блог о здоровом образе жизни Ze Kubiki.

Кухня в доме Зеленского

Кухня в доме Зеленского Скриншот

Кухня в доме Зеленского

Кухня в доме Зеленского Скриншот

Сам участок даже удалось снять с высоты птичьего полета.

Вид с высоты птичьего полета

Вид с высоты птичьего полета "Страна"

Недвижимость в элитном комплексе также продают на крупных сайтах. Там можно просмотреть фото и характеристики комплекса. Сами же застройщики хвастаются преимуществами:

  • детский сад "Дримляндия";

  • школа-партнер "LIKO-School";

  • медицинский кабинет;

  • детская площадка;

  • теннисные корты;

  • футбольные поля;

  • лесопарковая зона площадью более 45 га;

  • живописное озера;

  • асфальтированные подъездные пути;

  • централизованное освещение;

  • тротуары, вымощенные брусчаткой.

"Маєток"

"Маєток" lun.ua

"Маєток"

"Маєток" lun.ua

"Маєток"

"Маєток" lun.ua

"Маєток"

"Маєток" lun.ua

"Маєток"

"Маєток" lun.ua

"Маєток"

"Маєток" lun.ua

"Маєток"

"Маєток" lun.ua

"Маєток"

"Маєток" lun.ua

По данным СМИ, в Иванковичах посреди поля сделали новую асфальтированную дорогу всего за пару месяцев. Местные жители считают, что шоссе построили в краткие строки специально для Зеленского. Президент и его охрана используют дорогу как еще один заезд в коттеджный городок.

Отмечается, что нововыстроенной дорогой, кроме президента и его команды, никто не ездит – там якобы стоит шлагбаум.

По данным СМИ, сейчас же Зеленский поселился в государственной резиденции в Конча-Заспе, известной как “дача Ющенко”. Журналисты зафиксировали, что после окончания рабочего дня главы государства автомобили из его кортежа въезжали на закрытую территорию поселка.

Также расследователи заметили, как утром с территории государственных дач выезжал автомобиль, зарегистрированный на имя жены президента Елены Зеленской. Через два часа после этого из тех же ворот выехал президентский кортеж.

Кортеж президента

Кортеж президента Схемы

Президентская государственная дача – это трехэтажный особняк более чем на две тысячи квадратных метров и несколькими гектарами вокруг. Дом имеет четыре спальни, санузлы, отделанные мрамором, лифт, кинозал, бильярдную, солярий, сауны, бассейн и массажный кабинет. Содержание дачи во времена, когда здесь жил Ющенко, обходилось государственному бюджету 30 млн гривен в год.

Президентская государственная дача

Президентская государственная дача Схемы

Журналисты сообщили, что обратились за комментарием к Зеленскому, но на момент публикации материала ответа не получили. Его пресс-секретарь Юлия Мендель отметила, что они не смогут оперативно предоставить комментарий, потому что "президент в командировке".

Президентская государственная дача

Президентская государственная дача Схемы

УкраинаВладимир Зеленский
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