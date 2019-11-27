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29 ноября • обновлено в 12:21
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"Жертвы конфликта!" В Раде предложили уступки по пенсиям для "Л/ДНР"

22.1т
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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №2083-д, который призван урегулировать вопрос выплаты пенсий украинцам, проживающим на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

"Ситуация, когда больше половины зарегистрированных на неподконтрольных территориях пенсионеров не могут получить честно заработанную пенсию – ненормальная. А факты многочисленных смертей пожилых людей на пунктах пропуска – ужасают и возмущают!" – заявил председатель парламентского комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Дмитрий Лубинец, передает "Интерфакс-Украина".

"Нужны немедленные изменения! И поэтому вместе с коллегами стал автором законопроекта 2083-д, который призван восстановить конституционное право украинских граждан на пенсионное обеспечение", – добавил он.

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В частности, документ предусматривает предоставление людям, которые жили на оккупированных территориях и не могли платить страховые взносы, права докупить стаж.

В случае потери документов предоставляется возможность рассчитывать пенсию на основании информации из реестра застрахованных лиц.

Законопроект также отменяет обязательную регистрацию пенсионеров как временно перемещенных лиц для получения пенсий, и предусматривает выплату задолженности по пенсиям без срока давности (сейчас действует лимит в три года).

"В результате мы вернемся к практике всех цивилизованных стран, где граждане не дискриминируются только потому, что они попали в эпицентр конфликта и стали его жертвами. Очень рассчитываю на понимание и поддержку народных депутатов без разницы политических взглядов, ибо защита законных прав граждан должна быть нашей общей задачей", – резюмировал Лубинец.

Законопроект предоставит людям, которые жили на оккупированных территориях, право докупить стаж

Законопроект предоставит людям, которые жили на оккупированных территориях, право докупить стаж

"Жертвы конфликта!" В Раде предложили уступки по пенсиям для "Л/ДНР"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января значительно повысили пенсии около 500 тыс. военных пенсионеров. Кроме того, еще примерно 2 млн украинцев получат прибавку в связи с ростом минималки.

В 2019 году выплаты повысят примерно на 25% от полученной прибавки. Помимо этого, в Украине пересчитают пенсии гражданам с большим стажем. Они по закону имеют право на выплату в размере не менее 40% от минимальной зарплаты. В 2018 году это 1489 гривен, а с 1 января 2019-го – 1669 гривен. То есть почти на 180 гривен больше.

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Автор
Виктор Калиненко
Темы
Пенсионная реформа Пенсия в Украине Повышение зарплат и пенсий Накопительная пенсионная система
Место
Украина
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Тома Тамара
Тома Тамара
А Лубинца не жахають и не обурюють смерти наших военных? Их бы не было, если бы пенсионеры Донбасса не гоцали с флагами рф. В чём для тебя вопрос, Лубинец? Если для тебя жители Донбасса "Законные громадяне", то пусть и ответят по закону Украины за свои "референдумы" а главное их последствия. А потом пенсия. Потом. И не забывайте, господа депутаты- вас избрал народ Украины, а не жители оккупированного Донбасса.
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bregovich mark
bregovich mark
Шо,пу так ввел шо украинской пенсии захотелось???А где же па богатому???Пенсия от сверхдержавы???Пока не будут кричать Зе введи,хер им а не пенсии.
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Украина: один - в поле не воин !
Украина: один - в поле не воин !
... ибо защита законных прав граждан должна быть нашей общей задачей ! Судя по отзывам, многим защита законных прав - поперёк горла, ибо сытый голодного не понимает !
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