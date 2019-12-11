Украинским железнодорожникам повысят зарплаты: когда и на сколько

Работникам "Укрзалізниці" повысят тарифные ставки и должностные оклады на 10% в первом квартале 2020 года.

Соответствующий меморандум 11 декабря подписали компания и Профсоюз железнодорожников и транспортных строителей Украины, сообщает ТСН.

Документ также решил вопросы дальнейшего обеспечения оздоровления железнодорожников и членов их семей в следующем году, а также финансирования объектов социальной сферы.

Украинским железнодорожникам повысят зарплаты 1news.com.ua

Взамен профсоюз обязался поддерживать "Укрзалізницю" перед соответствующими органами власти в вопросе отмены налога на землю для предприятий железнодорожного транспорта и сближения классов грузов, перевозимых железнодорожным транспортом.

Также было согласовано создание рабочей группы для определения единых подходов к оказанию материальной помощи на оздоровление работников компании.

При этом глава правления АО "Укрзалізниця" Евгений Кравцов уточнил, что средняя зарплата в компании за последние три года увеличилась более чем в два раза.

Евгений Кравцов cfts.org.ua

"За 9 месяцев 2019 компания направила на финансирование социального пакета 2,1 млрд грн, что больше, чем за весь прошлый год. Более 1 млрд грн компания потратила на содержание социальной инфраструктуры: больниц, оздоровительных, культурных и спортивных учреждений", – поделился он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 ноября железнодорожники провели под Офисом президента протест, требуя увольнения руководителя акционерного общества "Укрзалізниця" Евгения Кравцова, остановки приватизации, отмены реформ, которые приведут к массовым сокращениям, увеличения заработной платы, выполнения социальных гарантий и недопущения принятия Верховной Радой законопроектов №1196 и №1196-1.

4 декабря Кравцов попросил наблюдательный совет компании рассмотреть вопрос его увольнения.

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