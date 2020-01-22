В Давосе проходит экономический форум: с кем встретится Зеленский. Все подробности

В швейцарском Давосе стартовал юбилейный 50-й Всемирный экономический форум. Главная тема форума – "Заинтересованные стороны за сплоченный и устойчивый мир".

В соответствующем мероприятии примут участие около 3000 представителей органов власти, межгосударственных структур, общественных деятелей, руководителей крупнейших компаний и банков из 117 стран.

В частности, в Давос приедут главы стран и правительств Украины, США, России, Австрии, Италии, Испании, Нидерландов, Греции, Польши, Швейцарии, Афганистана, Пакистана, Ирака, Сингапура, Эквадора, Колумбии, Иордании и других.

OBOZREVATEL ведет текстовую трансляцию Всемирного экономического форума

Президент Владимир Зеленский уже начал рабочий визит в Швейцарию. В рамках мероприятия он проведет встречу с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.

Также глава государства встретится с:

президентом Европейского банка реконструкции и развития Суммой Чакрабарти;

руководителями компаний SOCAR и Cargill;

примет участие в заседании Национального инвестиционного совета.

13:00. Премьер-министр Александр Гончарук сообщил, что также планирует ряд встреч с иностранными партнерами. Он отметил, что особое внимание уделит привлечению инвестиций в Украину.

Во время форума обсудят:

вопросы развития новых технологий и возможные угрозы от их внедрения;

изменения климата и защиту биоразнообразия планеты;

развитие бизнеса в условиях технологических и социальных изменений;

проблемы здравоохранения;

вопросы профессионального развития и будущее "рынка труда";

урегулирования военных конфликтов в "горячих точках".

Президент Владимир Зеленский проведет встречу с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой

Как сообщал OBOZREVATEL:

22 и 23 января премьер-министр Алексей Гончарук и президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита посетят Всемирный экономический форум в Давосе.

Среди участников форума из Украины зарегистрирован также министр иностранных дел Вадим Пристайко. Кроме того, в Давос поедут украинские бизнесмены Виктор Пинчук и Вадим Новинский, а также глава ДТЭК Максим Тимченко.

В 2019 году Всемирный экономический форум в Давосе стартовал 22 января. Главной темой встречи была: "Глобализация 4.0: формирование глобальной архитектуры в эпоху четвертой промышленной революции".

Всемирный экономический форум-2019 продлился до 25 января. Его посетили около 3 тысяч представителей органов власти, межгосударственных структур, общественных деятелей, руководителей крупнейших компаний и банков.

Напомним, в 2019 году бывший кандидат в президенты Украины Игорь Шевченко жестко оконфузился в Давосе – он набрал бесплатных шапок, которые распространялись на улице.

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