Главная Новости
22 января • обновлено в 13:26
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

В Давосе проходит экономический форум: с кем встретится Зеленский. Все подробности

1.4т
Читать материал на украинском

В швейцарском Давосе стартовал юбилейный 50-й Всемирный экономический форум. Главная тема форума – "Заинтересованные стороны за сплоченный и устойчивый мир".

В соответствующем мероприятии примут участие около 3000 представителей органов власти, межгосударственных структур, общественных деятелей, руководителей крупнейших компаний и банков из 117 стран.

В частности, в Давос приедут главы стран и правительств Украины, США, России, Австрии, Италии, Испании, Нидерландов, Греции, Польши, Швейцарии, Афганистана, Пакистана, Ирака, Сингапура, Эквадора, Колумбии, Иордании и других.

OBOZREVATEL ведет текстовую трансляцию Всемирного экономического форума

Новости
Экономический форум в Давосе: Разумков пояснил, за чей счет поедут нардепы

Президент Владимир Зеленский уже начал рабочий визит в Швейцарию. В рамках мероприятия он проведет встречу с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.

Также глава государства встретится с:

  • президентом Европейского банка реконструкции и развития Суммой Чакрабарти;

  • руководителями компаний SOCAR и Cargill;

  • примет участие в заседании Национального инвестиционного совета.

13:00. Премьер-министр Александр Гончарук сообщил, что также планирует ряд встреч с иностранными партнерами. Он отметил, что особое внимание уделит привлечению инвестиций в Украину.

Во время форума обсудят:

  • вопросы развития новых технологий и возможные угрозы от их внедрения;

  • изменения климата и защиту биоразнообразия планеты;

  • развитие бизнеса в условиях технологических и социальных изменений;

  • проблемы здравоохранения;

  • вопросы профессионального развития и будущее "рынка труда";

  • урегулирования военных конфликтов в "горячих точках".

Новости
"За чей счет банкет?" Украинцев разозлила "группа поддержки" Зеленского в Давосе

Президент Владимир Зеленский проведет встречу с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой

Президент Владимир Зеленский проведет встречу с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 22 и 23 января премьер-министр Алексей Гончарук и президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита посетят Всемирный экономический форум в Давосе.

  • Среди участников форума из Украины зарегистрирован также министр иностранных дел Вадим Пристайко. Кроме того, в Давос поедут украинские бизнесмены Виктор Пинчук и Вадим Новинский, а также глава ДТЭК Максим Тимченко.

  • В 2019 году Всемирный экономический форум в Давосе стартовал 22 января. Главной темой встречи была: "Глобализация 4.0: формирование глобальной архитектуры в эпоху четвертой промышленной революции".

  • Всемирный экономический форум-2019 продлился до 25 января. Его посетили около 3 тысяч представителей органов власти, межгосударственных структур, общественных деятелей, руководителей крупнейших компаний и банков.

  • Напомним, в 2019 году бывший кандидат в президенты Украины Игорь Шевченко жестко оконфузился в Давосе – он набрал бесплатных шапок, которые распространялись на улице.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Виктор Калиненко
Персоны
Владимир Зеленский Алексей Гончарук Оксана Маркарова
Место
Швейцария Давос
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
5
10
Смешно
0
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Куни Чан
Куни Чан
Независимость на коленях с протянутой рукой.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
ЕПТ! ОДНА ГРАМОТНАЯ ВСТРЕЧА С ПУТИНЫМ МОЖЕТ ВЕРНУТЬ УКРАИНЕ ЖИЗНЬ. Всё что надо - признать исконно российский Крым российским. Будет и мир и инвестиции на десятки миллиардов без кредитов и спокойная сытая жизнь!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Зеленский на коленки, и клянчить. Все как обычно))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Енсен Рома
Енсен Рома
Pyankovsky Alexey, а до Зеленского не так делали?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги