Зеленский пообещал пенсионерам добавить 1 тысячу гривен: кого коснется

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16 марта • обновлено в 18:07
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Зеленский пообещал доплаты к пенсиям

2.8т
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какие меры предпринимаются в стране на фоне борьбы с распространением коронавируса.

В их числе переговоры с кредиторами, разработка программ кредитных каникул и доплаты пенсионерам, сказано в обращении Зеленского, распространенном пресс-службой Офиса президента.

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ТСН

"Граждане, которые получают пенсию меньше 5 тысяч гривен, должны получить доплату в размере одной тысячи гривен", – сказал он.

Также Министерству финансов поручено провести переговоры с МВФ и другими международными партнерами для преодоления последствий коронавируса.

В ближайшее время президент ожидает от Нацбанка, Минфина, государственных и коммерческих банков программу кредитных каникул для малого и среднего бизнеса, а также концепцию налоговых изменений.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальный банк Украины поддержал инициативу президента Владимира Зеленского о финансовой поддержке населения и бизнеса на фоне борьбы с коронавирусом.

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Автор
Юрий Сергиенко
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
МВФ Офис президента Национальный банк Украины
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