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8 декабря • обновлено в 00:48
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Украина договорилась о новой программе поддержки с МВФ: о чем речь

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Украина достигла договоренности (Staff Level Agreement) по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

Так, в субботу, 7 декабря, президент Владимир Зеленский пообщался по телефону с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой, передает пресс-служба ОП.

Глава государства рассказал о реформах, которые внедряются сейчас в Украине, и обсудил условия новой программы сотрудничества с Фондом.

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Владимир Зеленский и МВФ

Владимир Зеленский и МВФ

Коллаж

Отмечается, что руководитель МВФ высоко оценила экономические достижения новой власти и прогресс во внедрении реформ правительством под руководством премьер-министра Алексея Гончарука.

"Наш разговор... был очень конструктивным. Рад, что мы нашли полное понимание и наш турборежим получил высокую оценку со стороны МВФ. Благодарен парламенту, правительству и всей нашей команде за неутомимую работу ради Украины.

Новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом имеет целью ускорить экономический рост, активно искоренять коррупцию и повысить благосостояние каждого украинца", – отметил Зеленский.

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"Нас не устраивают текущие темпы экономического роста, и поэтому для ускорения роста экономики мы совместно с нашими международными партнерами будем продолжать реформы, чтобы догонять наших соседей по уровню экономического развития и благосостояния", – подчеркнул глава государства.

Кристалина Георгиева со своей стороны заявила, что заверила украинского президента в готовности МВФ поддержать политический план власти для макроэкономической стабильности и повышения экономики.

"Сотрудники МВФ достигли согласия с властью относительно политики поддержки новой трехлетней договоренности в размере четырех миллиардов специальных прав заимствования (SDR) в рамках расширенного фонда МВФ", – подчеркнула она.

Кристалина Георгиева

Кристалина Георгиева

LIGA.net

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что речь идет о совместной программе, в которой декларируются планы и намерения, по которым страна будет жить в ближайший период времени.

"Поддержка таких крупных системных институтов – маркер доверия к стране", – написал он в Telegram-канале.

Как писал OBOZREVATEL:

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Автор
Богдана Васильченко
Персоны
Владимир Зеленский Кристалина Георгиева Алексей Гончарук
Место
Украина
Теги
МВФ Экономика Украины политика Офис президента
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
МВФ требовал разрешить продажу земли иностранцам, это было условием. Значит, договорились. Красота. Украинцы будут xoлoпами на украинской земле. Поздравляю. Вы долго боролись за это, вы заслужили.
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_ Зепепупик
_ Зепепупик
<< догонять наших соседей по уровню экономического развития >> ----- Сомали вроде бы не соседи. А больше никого догнать не сможете.
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_ Зепепупик
_ Зепепупик
4 лярда разворуют, прожрут, пропьют, проcpyт и нет их. А с долгами теперь не только внуки, но и правнуки расплачиваться будут, матеря предков, из-за которых нищета.
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