Украина достигла договоренности (Staff Level Agreement) по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

Так, в субботу, 7 декабря, президент Владимир Зеленский пообщался по телефону с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой, передает пресс-служба ОП.

Глава государства рассказал о реформах, которые внедряются сейчас в Украине, и обсудил условия новой программы сотрудничества с Фондом.

Владимир Зеленский и МВФ Коллаж

Отмечается, что руководитель МВФ высоко оценила экономические достижения новой власти и прогресс во внедрении реформ правительством под руководством премьер-министра Алексея Гончарука.

"Наш разговор... был очень конструктивным. Рад, что мы нашли полное понимание и наш турборежим получил высокую оценку со стороны МВФ. Благодарен парламенту, правительству и всей нашей команде за неутомимую работу ради Украины.

Новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом имеет целью ускорить экономический рост, активно искоренять коррупцию и повысить благосостояние каждого украинца", – отметил Зеленский.

"Нас не устраивают текущие темпы экономического роста, и поэтому для ускорения роста экономики мы совместно с нашими международными партнерами будем продолжать реформы, чтобы догонять наших соседей по уровню экономического развития и благосостояния", – подчеркнул глава государства.

Кристалина Георгиева со своей стороны заявила, что заверила украинского президента в готовности МВФ поддержать политический план власти для макроэкономической стабильности и повышения экономики.

"Сотрудники МВФ достигли согласия с властью относительно политики поддержки новой трехлетней договоренности в размере четырех миллиардов специальных прав заимствования (SDR) в рамках расширенного фонда МВФ", – подчеркнула она.

Кристалина Георгиева LIGA.net

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что речь идет о совместной программе, в которой декларируются планы и намерения, по которым страна будет жить в ближайший период времени.

"Поддержка таких крупных системных институтов – маркер доверия к стране", – написал он в Telegram-канале.

Как писал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!