Украина достигла договоренности (Staff Level Agreement) по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).
Так, в субботу, 7 декабря, президент Владимир Зеленский пообщался по телефону с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой, передает пресс-служба ОП.
Глава государства рассказал о реформах, которые внедряются сейчас в Украине, и обсудил условия новой программы сотрудничества с Фондом.
Владимир Зеленский и МВФ
Коллаж
Отмечается, что руководитель МВФ высоко оценила экономические достижения новой власти и прогресс во внедрении реформ правительством под руководством премьер-министра Алексея Гончарука.
"Наш разговор... был очень конструктивным. Рад, что мы нашли полное понимание и наш турборежим получил высокую оценку со стороны МВФ. Благодарен парламенту, правительству и всей нашей команде за неутомимую работу ради Украины.
Новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом имеет целью ускорить экономический рост, активно искоренять коррупцию и повысить благосостояние каждого украинца", – отметил Зеленский.
"Нас не устраивают текущие темпы экономического роста, и поэтому для ускорения роста экономики мы совместно с нашими международными партнерами будем продолжать реформы, чтобы догонять наших соседей по уровню экономического развития и благосостояния", – подчеркнул глава государства.
Кристалина Георгиева со своей стороны заявила, что заверила украинского президента в готовности МВФ поддержать политический план власти для макроэкономической стабильности и повышения экономики.
"Сотрудники МВФ достигли согласия с властью относительно политики поддержки новой трехлетней договоренности в размере четырех миллиардов специальных прав заимствования (SDR) в рамках расширенного фонда МВФ", – подчеркнула она.
Кристалина Георгиева
LIGA.net
Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что речь идет о совместной программе, в которой декларируются планы и намерения, по которым страна будет жить в ближайший период времени.
"Поддержка таких крупных системных институтов – маркер доверия к стране", – написал он в Telegram-канале.
Как писал OBOZREVATEL:
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