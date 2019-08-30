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Зеленский даст отстрочку "евробляхерам": детали законопроекта

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Президент Украины Владимир Зеленский в законопроекте о автомобилях на еврономерах, который был зарегистрирован в Верховной Раде, предложил отсрочить штрафы на 90 дней.

Об этом свидетельствует текст документа, который в пятницу, 30 августа, появился на сайте парламента.

Отметим, проект решения передан в Раду и направлен на рассмотрение ее руководства.

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Зеленский даст отстрочку "евробляхерам"

Зеленский даст отстрочку "евробляхерам"

По старому закону штрафы должны были ввести еще в мае, но была принята отсрочка на три месяца, которая истекла 22 августа. Тепер у Зеленского хотят срок в 270 дней, который указан в Таможенном кодексе, заменить на 360.

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Тема
Авто на еврономерах
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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