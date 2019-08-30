Зеленский даст отстрочку "евробляхерам": детали законопроекта

Президент Украины Владимир Зеленский в законопроекте о автомобилях на еврономерах, который был зарегистрирован в Верховной Раде, предложил отсрочить штрафы на 90 дней.
Об этом свидетельствует текст документа, который в пятницу, 30 августа, появился на сайте парламента.
Отметим, проект решения передан в Раду и направлен на рассмотрение ее руководства.
Зеленский даст отстрочку "евробляхерам"
По старому закону штрафы должны были ввести еще в мае, но была принята отсрочка на три месяца, которая истекла 22 августа. Тепер у Зеленского хотят срок в 270 дней, который указан в Таможенном кодексе, заменить на 360.
Как писал OBOZREVATEL:
21 августа заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка заявил, что штрафы для владельцев "евроблях" отсрочат еще на три месяца.
При этом "евробляхеров" предупредили, что такая отсрочка будет последней.
Государственная фискальная служба Украины объявила, что в четверг, 22 августа, санкции вступили в силу.
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