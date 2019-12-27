"Заказывать дорогих проституток в Раде": журналист разгромил идею "слуг " о зарплате в 100 тысяч

Верховная Рада перед тем, как повышать зарплату народным депутатам, должна доказать, что она приносит пользу украинцам.

Об этом заявил в эфире ObozTV журналист и блогер Кирилл Сазонов, комментируя предложение главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии относительно повышения зарплат нардепам до 70-100 тыс. грн.

"У меня двое детей, они ходят в школу, я бы хотел, чтобы зарплата до 70-100 тыс. грн была у их учителей. Когда я хожу в поликлинику, я хотел бы, чтобы зарплата до 70-100 тыс. грн была у врачей. А депутаты мне нужны гораздо меньше. Не нравится что-то? Маленькая зарплата? Никто насильно за уши их не тянул. С депутатами я сталкиваюсь гораздо реже, и пользы мне от них гораздо меньше. Сперва учителя, врачи – потом уже депутаты", – считает Сазонов.

По его словам, нардепы "хотят иметь больше денег, потому что они заказывают достаточно дорогих проституток прямо в Верховной Раде".

"Депутат действительно должен получать хорошие деньги, потому что иначе он занимается лоббизмом. Но мы хотим видеть какой-то выход, результат, а от Верховной Рады наша жизнь не стала лучше ни на миллиметр. Мы видим войну с ФОП, видим, что табачные компании, крупнейшие налогоплательщики, уходят. Видим, что пока Верховная Рада за свою зарплату не то, что не приносит пользу, а немножко вредит Украине", – отметил блогер.

"Если правительство и Верховная Рада могут обеспечить хороший рост зарплаты в Украине, и мы будем зарабатывать больше, чем зарабатывают люди в Польше, то отлично, мы с удовольствием будем их труд оплачивать. Если они создают условия, когда мы зарабатываем мало, когда народ живет бедно, почему они должны жить богато? Ведь результат их труда мы все видим на себе. Пусть покажут, пусть дадут результат", – заключил Сазонов.

rada.gov.ua

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