Украинское электричество оказалось дороже, чем в Европе: показательные цифры

Стоимость электроэнергии для промышленных потребителей Украины вдвое выше, чем в странах Восточной Европы.

Об этом сообщает ГП "Оператор рынка".

Базовая цена на электроэнергию для промышленных потребителей:

украинских - 51,01 евро за МВт-ч;

румынских - 25,69 евро за МВт-ч;

польских - 30,23 евро за МВт-ч;

венгерских - 25,78 евро за МВт-ч;

словацких - 24,1 евро за МВт-ч.

В то же время дневная стоимость электроэнергии:

в Украине - 58,85 евро за МВт-ч;

в Польше - 31,7 евро за МВт-ч;

в Румынии - 26,81 евро за МВт-ч;

в Венгрии - 26,81 евро за МВт-ч;

в Словакии - 24,35 евро за МВт-ч.

"Согласно данным европейской бирже электроэнергии Noordpool, в странах Западной Европы тарифы еще ниже. Так, стоимость электроэнергии в странах Бенилюкса составляет 22,5 евро за МВт-ч, во Франции - 21,86 евро, в Германии - 19,95 евро", - говорится в сообщении.

Ранее OBOZREVATEL писал, что экономику Украины "лихорадит" из-за того, что крупный бизнес вынужден платить за энергию по завышенным ценам, оплачивая тем самым разницу в тарифах для бытовых потребителей.

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