"Задела Путина лично": в сети заметили показательный нюанс конфликта России и Грузии

В результате запрета российским авиакомпаниям летать в Грузию пострадают только сами россияне.
Об этом на своей странице в Twitter сообщил блогер Проф. Преображенский. Он подчеркнул, что в результате такого решения президента России Владимира Путина убытки российских авиакомпаний могут составить 2,5-3 млрд. рублей.
"Что сделают авиакомпании, чтобы потери компенсировать? Правильно - повысят цены. Кому повысят? Правильно - нам повысят. Кого наказал Путин? Правильно - нас наказал", - сказано в сообщении.
Блогер также сделал вывод, что тема конфликта с Грузией задела Путина лично.
"По степени активности юнармейцев в реплаях делаю простой вывод: тема Грузии задела Путина лично. Обиделся опять дедушка. Что-то часто он теперь обиженный ходит", - написал он.
Потери российских авиакомпаний от запрета полётов в Грузию могут составить 2,5-3 млрд. рублей.— Проф. Преображенский (@prof_preobr) 24 июня 2019 г.
Что сделают авиакомпании, чтобы потери компенсировать?
Правильно - повысят цены.
Кому повысят?
Правильно - нам повысят.
Кого наказал Путин?
Правильно - нас наказал.
В комментариях поддержали его слова: "Я всегда твердил что РФ под внешним управлением, и по плану её отрезают от мира. Только делают это по-умному - под ура-возгласы патриотов. Просто подаётся это как эмоциональный шаг, на самом деле всё методично. Могу ошибаться", "Россияне потерпят, им не привыкать", "Больше ада!", "Кажется, опять выстрелили сами себе в ногу", "Повысить пособие на ребёнка, пенсию на 3 копейки - решают в несколько чтений, голосованиями, пока до подписания указа дойдёт, а указ с запретом, - так это одним днём без процедур и мигом, без всяких чрезвычайный положений. Юристы то что говорят? Все по закону или понятиям?".
Как сообщал OBOZREVATEL, 21 июня жители столицы Грузии Тбилиси продолжили протест на площади перед парламентом Грузии. В России протесты вызвали резкую реакцию – президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями в Грузию.
Позже самая большая сеть кинотеатров Грузии Cavea приостановила показы фильмов на русском языке в связи с акциями протеста и реакцией на них российских властей.
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