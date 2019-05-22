Выделили миллионы: Кабмин запустил масштабную проверку хищений в "Укроборонпроме"

Кабинет министров выделит 32 миллиона гривен на финансовый аудит государственного концерна "Укроборонпром".

"Мы выделяем сегодня на возвратной основе 32 миллиона гривен "Укроборонпрому" для того, чтобы госконцерн начал глубокий финансовый аудит своей деятельности", – сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду, 22 мая.

Одновременно с этим Гройсман заявил, что в Верховную Раду будет внесен проект закона относительно прозрачной работы концерна во всех вопросах, которые касаются военной тематики и закупок в этой сфере.

Вносимо до Парламенту проект закону щодо прозорої роботи Укроборонопрому, закупівель у цій сфері. Також виділяємо на поворотній основі 32 млн грн для "Укроборонопрому", щоб компанія розпочала глибокий фінансовий аудит своєї діяльності. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 22 мая 2019 г.

Напомним, что 15 мая премьер-министр поручил разработать изменения в закон, которые позволят поменять перечень секретной информации в оборонном заказе.

Кроме того, он заявил, что "Укроборонпрому" нужно дать 10 дней на поиск аудиторов.

"Укроборонпром" должен начать глубокий финансовый аудит своей деятельности "Укроборонпром"

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