''Вы спровоцируете бунт'': главарю ''ДНР'' Пушилину предрекли трагичный финал

На оккупированной территории Донецкой области назрел хлебный кризис. Причиной этого стали действия главаря "ДНР" Дениса Пушилина и его подельников.

Об этом сообщает автор телеграм-канала "КараулЪ". Он заявил, что причиной ситуации стала бездарная политика так называемого руководства "республики".

"И вот, в "ДНР" поставлена новая власть. Прошло фактически 7 месяцев с назначения Пушилина и чуть меньше с назначения Ананченко. И? И что? Что они сделали для продовольственной безопасности? Ну, кроме того, что попытались ввести 50% пошлину на ввоз муки, чтоб нажиться и прогнозируемо обоср*лись и были вынуждены откатывать все назад и заметать следы, благодаря моей работе по огласке проблемы. А между тем, с мукой не так хорошо, если не сказать хуже", - сказано в сообщении

По его словам, если ранее социальные сорта хлеба составляли 22% от общего количества производимой продукции в "ДНР", то нынче это не более 7%. По информации торговых сетей, причиной является дефицит муки.

"Выводы сделаете сами. Друзья, просто задумайтесь, какие кретины сейчас управляют Донбассом. Проблема мною была обозначена еще летом прошлого года. Не сделано НИ-ЧЕ-ГО! К чему вы так придете? Вы просто спровоцируете бунт", - заключает автор канала.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в "ДНР" забили тревогу из-за пустых полок супермаркетов — они заполнены лишь на 10%.

Кроме того, в "республике" местные жители работают за $37-100 в месяц. Зарплат не хватает даже на необходимый набор продуктов.

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