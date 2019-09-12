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12 сентября • обновлено в 16:20
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Встреча Зеленского с Коломойским: в Кабмине рассказали о теме разговора

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Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с бизнесменом Игорем Коломойским обсудил цены на уголь, демонополизацию рынка электроэнергии и эффективность производящих энергию объектов.

На встрече также присутствовали премьер-министр Алексей Гончарук, глава Офиса президента Андрей Богдан и первый помощник президента Сергей Шефир. Об этом заявил глава Министерства энергетики и охраны окружающей среды Алексей Оржель во время общения с журналистами, передает "Интерфакс-Украина".

Игорь Коломойский и Владимир Зеленский

Игорь Коломойский и Владимир Зеленский

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"Обсуждали вопрос демонополизации рынка электроэнергии, усиление конкуренции, цены на уголь, в том числе то, что украинский потребитель должен получить прибыль от падения цены угля", – заявил чиновник.

Министр, в частности, рассказал, как можно увеличить конкуренцию на рынке электроэнергии, и возможно ли это сделать путем разукрупнения энергохолдинга ДТЭК.

"Но необходимо, во-первых, стабилизировать рынок, во вторых – договорится о правильных конкурентных инструментах. И если вдруг кто-то из субъектов рынка ведет себя не в соответствии с антимонопольным законодательством, то у нас есть АМКУ, который должен с этим работать. Мы сейчас его обновили, он у нас эффективный", – сказал он.

Напомним: ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в Украине подешевела электроэнергия: у Зеленского раскрыли подробности.

При этом в августе Коломойский заявил, что после инаугурации Зеленского виделся с президентом всего один раз.

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Тема
Реформа рынка электроэнергии
Персоны
Владимир Зеленский Игорь Коломойский
Место
Украина
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